НПУ показала эвакуацию из горящей Яровой, где россияне убили 25 гражданских

Национальная полиция обнародовала видео, как "белые ангелы" с волонтерами вывезли 8 человек, в том числе семилетнюю девочку из горящей Яровой в Донецкой области, где оккупанты 9 сентября убили 25 гражданских.

Источник: НПУ

Дословно: "После того, как Россия ударом бомбы убила 25 гражданских, в полицию стали поступать заявки от жителей поселка об эвакуации.

Рейс был сложным: по всему поселку горели дома в результате прилетов, небо заполонили вражеские дроны.

Жители, увидев экипаж "Белый ангел", обращались прямо на ходу. Полицейские подхватывали на борт всех желающих".

Детали: Отмечается, что среди спасенных были мама с семилетней дочерью и маломобильная женщина. Сейчас все эвакуированные в безопасности.

Что предшествовало: Российские оккупационные войска сбросили авиабомбу на поселок Яровая в Донецкой области в момент раздачи пенсий мирным жителям.