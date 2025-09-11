Сікорський: Росія свідомо атакувала Польщу, заяви Кремля про непричетність – брехня
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія свідомо атакувала країну НАТО. За його словами, заяви Кремля про непричетність – це брехня й типова радянська практика.
Джерело: заява Сікорського в соцмережі Х
Деталі: За словами Сікорського, у ніч на середу повітряний простір Польщі був порушений 19 разів безпілотниками російського виробництва.
"Оцінка ВПС Польщі та НАТО така, що вони не відхилялися від курсу, а були навмисно скеровані", – заявив глава МЗС.
Сікорський повідомив, що вже провів телефонні розмови з держсекретарем США Марко Рубіо, високою представницею ЄС у закордонних справах і з питань безпеки Каєю Каллас та головою ОБСЄ Еліною Валтонен.
Міністр відкинув версію Москви, нібито Росія не причетна до нападу і нібито це "українська провокація".
Пряма мова: "Я знаю, що Росія заявляє, що нібито немає доказів, що це були російські дрони, і навіть натякає на українську провокацію. Це було очікувано. Брехня і заперечення – це стандартна радянська відповідь. Кремль знову насміхається над мирними зусиллями президента Трампа".
Деталі: Сікорський наголосив, що кожен, хто стверджує, що це була "українська провокація", фактично поширює російську пропаганду. Він також запевнив, що Польщу, ЄС і НАТО не залякати.
"Ми продовжимо підтримувати хоробрий народ України. Настав час російському керівництву зрозуміти, що спроба відновити останню імперію Європи приречена на провал", – резюмував глава польського МЗС.
Передісторія:
- Під час пресконференції в середу, 10 вересня, Сікорський заявив, що Польща може зазнати гіршого порушення повітряного простору, ніж той, що стався в ніч на 10 вересня.
- Прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив, що військові попередньо нарахували 19 порушень повітряного простору країни 10 вересня. ЗМІ неофіційно кажуть про понад 20 БпЛА.
- Речник польського уряду заявив, що НАТО застосував статтю 4 Північноатлантичного договору, що передбачає консультації.
- Глава дипломатії ЄС Кая Каллас після нальоту дронів РФ на Польщу заявила про навмисне та найсерйозніше порушення повітряного простору держави Євросоюзу з боку Росії.