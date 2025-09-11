Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сікорський: Росія свідомо атакувала Польщу, заяви Кремля про непричетність – брехня

Іван Д'яконовЧетвер, 11 вересня 2025, 01:00
Сікорський: Росія свідомо атакувала Польщу, заяви Кремля про непричетність – брехня
Радослав Сікорський. Скриншот

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія свідомо атакувала країну НАТО. За його словами, заяви Кремля про непричетність – це брехня й типова радянська практика.

Джерело: заява Сікорського в соцмережі Х

Деталі: За словами Сікорського, у ніч на середу повітряний простір Польщі був порушений 19 разів безпілотниками російського виробництва. 

Реклама:

"Оцінка ВПС Польщі та НАТО така, що вони не відхилялися від курсу, а були навмисно скеровані", – заявив глава МЗС.

Сікорський повідомив, що вже провів телефонні розмови з держсекретарем США Марко Рубіо, високою представницею ЄС у закордонних справах і з питань безпеки Каєю Каллас та головою ОБСЄ Еліною Валтонен. 

Міністр відкинув версію Москви, нібито Росія не причетна до нападу і нібито це "українська провокація".

614РЕКЛАМА:

Пряма мова: "Я знаю, що Росія заявляє, що нібито немає доказів, що це були російські дрони, і навіть натякає на українську провокацію. Це було очікувано. Брехня і заперечення – це стандартна радянська відповідь. Кремль знову насміхається над мирними зусиллями президента Трампа".

Деталі: Сікорський наголосив, що кожен, хто стверджує, що це була "українська провокація", фактично поширює російську пропаганду. Він також запевнив, що Польщу, ЄС і НАТО не залякати.

"Ми продовжимо підтримувати хоробрий народ України. Настав час російському керівництву зрозуміти, що спроба відновити останню імперію Європи приречена на провал", – резюмував глава польського МЗС.

Передісторія:

ПольщабезпілотникиНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоDeepState: Росіяни через газову трубу долають Оскіл та заходять у Куп'янськ
Держбезпека Грузії звинуватила СБУ у ввезенні вибухівки в країну
У НАТО наполягають, що відбиття атаки дронів РФ на Польщу винищувачами F-35 було ефективним
відео"Дорослі чоловіки вили і звали маму": експолітв’язні розповіли про тортури в Білорусі
Зеленський запропонував НАТО відповідь на атаку дронів РФ по Польщі
фотоЗеленський порівняв Келлога з системою Patriot і запропонував йому громадянство
Усі новини...
НПУ показала евакуацію з палаючої Ярової, де росіяни вбили 25 цивільних
Рятувальники показали наслідки російського удару по навчальному закладу в Сумах
Росіяни мінують Херсон "пелюстками", вони є різних кольорів
У Конгресі США схвалили оборонні витрати на 2026 рік: там є $400 млн для України
Останні новини
02:45
Лідер КНДР заявив, що країна представить нову ядерну політику
01:43
У Португалії виявили можливу причину аварії фунікулера в Лісабоні
01:02
6 українців стартують на чемпіонаті світу з легкої атлетики: розклад змагань першого дня
00:57
США звинуватили Росію у порушенні міжнародного права після атаки дронів на Польщу
00:20
У Сумах чули вибухи – ЗМІ
23:46
Новини економіки 12 вересня: зміни для грального бізнесу, атака РФ зруйнувала швейну фабрику
23:24
Сейм Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям після вето Навроцького
23:13
Генштаб: На фронті з початку доби відбулось 168 бойових зіткнень
22:55
Збірна Іспанії допомогла Україні отримати путівку в півфінал Євроліги пляжного футболу
22:46
У партнерстві з ORLEN: Україна вже імпортувала 400 мільйонів кубометрів LNG зі США для зими
Усі новини...
Реклама:
Реклама: