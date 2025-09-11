Сикорский: Россия сознательно атаковала Польшу, заявления Кремля о непричастности – ложь

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия сознательно атаковала страну НАТО. По его словам, заявления Кремля о непричастности – это ложь и типичная советская практика.

Источник: заявление Сикорского в соцсети Х

Детали: По словам Сикорского, в ночь на среду воздушное пространство Польши было нарушено 19 раз беспилотниками российского производства.

Реклама:

"Оценка ВВС Польши и НАТО такова, что они не отклонялись от курса, а были намеренно направлены", – заявил глава МИД.

Сикорский сообщил, что уже провел телефонные разговоры с госсекретарем США Марко Рубио, высоким представителем ЕС по иностранным делам и по вопросам безопасности Каей Каллас и председателем ОБСЕ Элиной Валтонен.

Министр отверг версию Москвы, якобы Россия не причастна к нападению и якобы это "украинская провокация".

РЕКЛАМА:

Прямая речь: "Я знаю, что Россия заявляет, что якобы нет доказательств, что это были российские дроны, и даже намекает на украинскую провокацию. Это было ожидаемо. Ложь и отрицание – это стандартный советский ответ. Кремль снова насмехается над мирными усилиями президента Трампа".

Детали: Сикорский отметил, что каждый, кто утверждает, что это была "украинская провокация", фактически распространяет российскую пропаганду. Он также заверил, что Польшу, ЕС и НАТО не запугать.

"Мы продолжим поддерживать храбрый народ Украины. Пришло время российскому руководству понять, что попытка восстановить последнюю империю Европы обречена на провал", – резюмировал глава польского МИД.

Предыстория: