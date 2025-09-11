ЄС рішуче засудив російський напад на Польщу та пообіцяв посилити санкційний тиск на Москву

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас від імені 27 держав-членів рішуче засудила навмисне порушення Росією повітряного простору Польщі і заявила про намір посилити санкції проти Москви та ще активніше підтримувати Україну.

Джерело: заява Каллас

Деталі: За словами Каллас, дії Росії є агресивним і безрозсудним актом, що становить загрозу безпеці громадян ЄС, регіональній стабільності та міжнародному миру.

Реклама:

Каллас наголосила, що такі дії лише зміцнюють рішучість Європи "підтримувати Україну та її народ у їхньому захисті від Росії та прагненні до всеосяжного, справедливого і тривалого миру".

"Ми ще більше підвищимо ціну для Москви, значно посиливши санкції проти Росії та тих, хто її підтримує. Ми також працюватимемо з нашими міжнародними партнерами, щоб чинити тиск на Росію з метою припинення цієї війни", – заявила Каллас..

ЄС висловлює повну солідарність із Польщею та надає необхідну підтримку для захисту східного кордону країни, перебуваючи у постійному контакті з польською владою.

614РЕКЛАМА:

Передісторія: