ЄС рішуче засудив російський напад на Польщу та пообіцяв посилити санкційний тиск на Москву
Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас від імені 27 держав-членів рішуче засудила навмисне порушення Росією повітряного простору Польщі і заявила про намір посилити санкції проти Москви та ще активніше підтримувати Україну.
Джерело: заява Каллас
Деталі: За словами Каллас, дії Росії є агресивним і безрозсудним актом, що становить загрозу безпеці громадян ЄС, регіональній стабільності та міжнародному миру.
Каллас наголосила, що такі дії лише зміцнюють рішучість Європи "підтримувати Україну та її народ у їхньому захисті від Росії та прагненні до всеосяжного, справедливого і тривалого миру".
"Ми ще більше підвищимо ціну для Москви, значно посиливши санкції проти Росії та тих, хто її підтримує. Ми також працюватимемо з нашими міжнародними партнерами, щоб чинити тиск на Росію з метою припинення цієї війни", – заявила Каллас..
ЄС висловлює повну солідарність із Польщею та надає необхідну підтримку для захисту східного кордону країни, перебуваючи у постійному контакті з польською владою.
Передісторія:
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія свідомо атакувала країну НАТО. За його словами, заяви Кремля про непричетність – це брехня й типова радянська практика.
- Прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив, що військові попередньо нарахували 19 порушень повітряного простору країни 10 вересня. ЗМІ неофіційно кажуть про понад 20 БпЛА.
- Речник польського уряду заявив, що НАТО застосував статтю 4 Північноатлантичного договору, що передбачає консультації.