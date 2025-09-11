Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС рішуче засудив російський напад на Польщу та пообіцяв посилити санкційний тиск на Москву

Іван Д'яконовЧетвер, 11 вересня 2025, 03:14
ЄС рішуче засудив російський напад на Польщу та пообіцяв посилити санкційний тиск на Москву
Кая Каллас. Фото: Getty Images

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас від імені 27 держав-членів рішуче засудила навмисне порушення Росією повітряного простору Польщі і заявила про намір посилити санкції проти Москви та ще активніше підтримувати Україну.

Джерело: заява Каллас

Деталі: За словами Каллас, дії Росії є агресивним і безрозсудним актом, що становить загрозу безпеці громадян ЄС, регіональній стабільності та міжнародному миру. 

Реклама:

Каллас наголосила, що такі дії лише зміцнюють рішучість Європи "підтримувати Україну та її народ у їхньому захисті від Росії та прагненні до всеосяжного, справедливого і тривалого миру".

"Ми ще більше підвищимо ціну для Москви, значно посиливши санкції проти Росії та тих, хто її підтримує. Ми також працюватимемо з нашими міжнародними партнерами, щоб чинити тиск на Росію з метою припинення цієї війни", – заявила Каллас..

ЄС висловлює повну солідарність із Польщею та надає необхідну підтримку для захисту східного кордону країни, перебуваючи у постійному контакті з польською владою.

614РЕКЛАМА:

Передісторія: 

ЄСПольщабезпілотникиросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Вибухи боєприпасів на залізниці: поліція розпочала розслідування щодо порушення правил безпеки
ГУР та ССО здійснили комбіновану атаку на залізничну інфраструктуру Росії – джерело
Реакція Трампа на дрони РФ в Польщі викликала занепокоєння в Європі – Reuters
відеоУ Генштабі пояснили пошкодження залізниці на Київщині: детонація боєприпасів у поїзді
Сили оборони України уразили дронами один із найбільших російських НПЗ
ОновленоНа Київщині через пошкодження залізниці скасували низку приміських і регіональних рейсів
Усі новини...
ЄС
Суд ЄС відхилив скарги Януковича та Абрамовича на санкції – ЗМІ
Україна отримала ще 1 млрд євро від ЄС із заморожених активів РФ
ЄС запропонує купити у США зброю для України за 6,6 млрд євро з фонду, який блокує Угорщина
Останні новини
16:22
футболПерший пішов: українець Ванат забив у своєму дебютному матчі за "Жирону"
16:20
фотоЧерез вибухи на Київщині 28 поїздів змінили маршрути – Свириденко
16:17
Вчені виявили, що частини спалахів на Сонці на десятки мільйонів градусів гарячіші, ніж вважалося досі
16:15
У посла України в Албанії стався серцевий напад
16:08
Марченко оцінив дефіцит фінансування на 2026 рік у 16 мільярдів євро: розрахунки тривають
15:52
відеоДрони ГУР атакували військове хімічне виробництво у Пермському краї РФ
15:32
Прокуратура не змогла через суд знести багатоповерхівку, збудовану впритул до школи у Вінниці
15:27
Жіноча збірна України переграла Польщу та здобула бронзу Євроліги пляжного футболу
15:18
Туск закликав польських політиків зупинити хвилю "проросійських настроїв"
15:07
"Повноцінний метод лікування": вчені виявили звичку, яка може сповільнити ріст ракових клітин
Усі новини...
Реклама:
Реклама: