Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС решительно осудил российское нападение на Польшу и пообещал усилить санкции против Москвы

Иван ДьяконовЧетверг, 11 сентября 2025, 03:14
ЕС решительно осудил российское нападение на Польшу и пообещал усилить санкции против Москвы
Кая Каллас. Фото: Getty Images

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас от имени 27 государств-членов решительно осудила умышленное нарушение Россией воздушного пространства Польши и заявила о намерении усилить санкции против Москвы и еще активнее поддерживать Украину.

Источник: заявление Каллас

Детали: По словам Каллас, действия России являются агрессивным и безрассудным актом, представляющим угрозу безопасности граждан ЕС, региональной стабильности и международному миру.

Реклама:

Каллас отметила, что такие действия только укрепляют решимость Европы "поддерживать Украину и ее народ в их защите от России и стремлении к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру".

"Мы еще больше повысим цену для Москвы, значительно усилив санкции против России и тех, кто ее поддерживает. Мы также будем работать с нашими международными партнерами, чтобы оказать давление на Россию с целью прекращения этой войны", – заявила Каллас.

ЕС выражает полную солидарность с Польшей и оказывает необходимую поддержку для защиты восточной границы страны, находясь в постоянном контакте с польскими властями.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

ЕСПольшабеспилотникироссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоИз-за взрывов в Киевской области 28 поездов изменили маршруты – Свириденко
Взрывы боеприпасов на железной дороге: полиция начала расследование по факту нарушения правил безопасности
ГУР и ССО осуществили комбинированную атаку на железнодорожную инфраструктуру России – источник
Реакция Трампа на дроны РФ в Польше вызвала беспокойство в Европе – Reuters
видеоВ Генштабе объяснили повреждение железной дороги в Киевской области: детонация боеприпасов в поезде
Силы обороны Украины поразили дронами один из крупнейших российских НПЗ
Все новости...
ЕС
Суд ЕС отклонил жалобы Януковича и Абрамовича на санкции – СМИ
Украина получила еще 1 млрд евро от ЕС из замороженных активов РФ
ЕС предложит купить у США оружие для Украины за 6,6 млрд евро из фонда, который блокирует Венгрия
Последние новости
16:37
ВидеоFPV-дроны пограничников сорвали штурм россиян на севере Харьковщины
16:22
футболПервый пошел: украинец Ванат забил в своем дебютном матче за "Жирону"
16:20
фотоИз-за взрывов в Киевской области 28 поездов изменили маршруты – Свириденко
16:17
Ученые обнаружили, что части вспышек на Солнце на десятки миллионов градусов горячее, чем считалось до сих пор
16:15
У посла Украины в Албании случился сердечный приступ
16:08
Марченко оценил дефицит финансирования на 2026 год в 16 миллиардов евро: расчеты продолжаются
15:52
видеоДроны ГУР атаковали военное химическое производство в Пермском крае РФ
15:32
Прокуратура не смогла через суд снести многоэтажку, построенную вплотную к школе в Виннице
15:27
Украина в серии пенальти переиграла Польшу и завоевала бронзу Евролиги пляжного футбола
15:18
Туск призвал польских политиков остановить волну "пророссийских настроений"
Все новости...
Реклама:
Реклама: