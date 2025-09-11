ЕС решительно осудил российское нападение на Польшу и пообещал усилить санкции против Москвы
Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас от имени 27 государств-членов решительно осудила умышленное нарушение Россией воздушного пространства Польши и заявила о намерении усилить санкции против Москвы и еще активнее поддерживать Украину.
Источник: заявление Каллас
Детали: По словам Каллас, действия России являются агрессивным и безрассудным актом, представляющим угрозу безопасности граждан ЕС, региональной стабильности и международному миру.
Каллас отметила, что такие действия только укрепляют решимость Европы "поддерживать Украину и ее народ в их защите от России и стремлении к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру".
"Мы еще больше повысим цену для Москвы, значительно усилив санкции против России и тех, кто ее поддерживает. Мы также будем работать с нашими международными партнерами, чтобы оказать давление на Россию с целью прекращения этой войны", – заявила Каллас.
ЕС выражает полную солидарность с Польшей и оказывает необходимую поддержку для защиты восточной границы страны, находясь в постоянном контакте с польскими властями.
Предыстория:
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия сознательно атаковала страну НАТО. По его словам, заявления Кремля о непричастности – это ложь и типичная советская практика.
- Премьер Польши Дональд Туск сообщил, что военные предварительно насчитали 19 нарушений воздушного пространства страны 10 сентября. СМИ неофициально говорят о более чем 20 БПЛА.
- Представитель польского правительства заявил, что НАТО применил статью 4 Североатлантического договора, предусматривающую консультации.