ЕС решительно осудил российское нападение на Польшу и пообещал усилить санкции против Москвы

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас от имени 27 государств-членов решительно осудила умышленное нарушение Россией воздушного пространства Польши и заявила о намерении усилить санкции против Москвы и еще активнее поддерживать Украину.

Источник: заявление Каллас

Детали: По словам Каллас, действия России являются агрессивным и безрассудным актом, представляющим угрозу безопасности граждан ЕС, региональной стабильности и международному миру.

Реклама:

Каллас отметила, что такие действия только укрепляют решимость Европы "поддерживать Украину и ее народ в их защите от России и стремлении к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру".

"Мы еще больше повысим цену для Москвы, значительно усилив санкции против России и тех, кто ее поддерживает. Мы также будем работать с нашими международными партнерами, чтобы оказать давление на Россию с целью прекращения этой войны", – заявила Каллас.

ЕС выражает полную солидарность с Польшей и оказывает необходимую поддержку для защиты восточной границы страны, находясь в постоянном контакте с польскими властями.

РЕКЛАМА:

Предыстория: