Мерц: Вторгнення російських дронів показало вразливість протиповітряної оборони НАТО

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі стало свідомою провокацією Кремля. Він визнав, що протиповітряна оборона НАТО спрацювала, але не так ефективно, як мала б, щоб запобігти масовому порушенню кордону.

Джерело: Politico

Деталі: За словами Мерца, інцидент став черговим етапом у низці провокацій Росії, які протягом місяців фіксуються у Балтійському регіоні та на східному фланзі НАТО. Він підкреслив, що атака безпілотників є серйозною загрозою миру в Європі та підтверджує свідомий характер дій Москви.

Канцлер підтримав оцінку прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска про навмисність вторгнення та відкинув заяви Кремля про "нещасний випадок" чи "збіг обставин".

Особливу увагу Мерц приділив стану системи протиповітряної оборони. За його словами, цей інцидент показав, що протиповітряна оборона НАТО в Європі потребує значного покращення.

"Перш за все, я хотів би відзначити, що європейська протиповітряна оборона, протиповітряна оборона НАТО, спрацювала, але, звичайно, не так добре, як мала б, щоб запобігти проникненню такої великої кількості безпілотників у повітряний простір Польщі", – сказав він.

На його думку, це серйозний сигнал для союзників, який має стати приводом до глибокої дискусії як у НАТО, так і в Європейському Союзі.

"Ми є і будемо рішуче налаштовані значно посилити боєготовність і обороноздатність європейської частини НАТО", – додав Мерц.

Передісторія: