Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мерц: Вторгнення російських дронів показало вразливість протиповітряної оборони НАТО

Іван Д'яконовЧетвер, 11 вересня 2025, 05:24
Мерц: Вторгнення російських дронів показало вразливість протиповітряної оборони НАТО
Фрідріх Мерц. Фото: Getty Images

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі стало свідомою провокацією Кремля. Він визнав, що протиповітряна оборона НАТО спрацювала, але не так ефективно, як мала б, щоб запобігти масовому порушенню кордону.

Джерело: Politico

Деталі: За словами Мерца, інцидент став черговим етапом у низці провокацій Росії, які протягом місяців фіксуються у Балтійському регіоні та на східному фланзі НАТО. Він підкреслив, що атака безпілотників є серйозною загрозою миру в Європі та підтверджує свідомий характер дій Москви.

Реклама:

Канцлер підтримав оцінку прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска про навмисність вторгнення та відкинув заяви Кремля про "нещасний випадок" чи "збіг обставин". 

Особливу увагу Мерц приділив стану системи протиповітряної оборони. За його словами, цей інцидент показав, що протиповітряна оборона НАТО в Європі потребує значного покращення.

"Перш за все, я хотів би відзначити, що європейська протиповітряна оборона, протиповітряна оборона НАТО, спрацювала, але, звичайно, не так добре, як мала б, щоб запобігти проникненню такої великої кількості безпілотників у повітряний простір Польщі", – сказав він. 

614РЕКЛАМА:

На його думку, це серйозний сигнал для союзників, який має стати приводом до глибокої дискусії як у НАТО, так і в Європейському Союзі.

"Ми є і будемо рішуче налаштовані значно посилити боєготовність і обороноздатність європейської частини НАТО", – додав Мерц.

Передісторія: 

  • Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі заявив, що бачить "постійну загрозу" з боку Росії, а також припустив, що дрони могли залетіти навмисно.
  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія свідомо атакувала країну НАТО. За його словами, заяви Кремля про непричетність – це брехня й типова радянська практика.
  • Під час пресконференції в середу, 10 вересня, Сікорський заявив, що Польща може зазнати гіршого порушення повітряного простору, ніж той, що стався в ніч на 10 вересня.
  • Прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив, що військові попередньо нарахували 19 порушень повітряного простору країни 10 вересня. ЗМІ неофіційно кажуть про понад 20 БпЛА.
  • Речник польського уряду заявив, що НАТО застосував статтю 4 Північноатлантичного договору, що передбачає консультації.

НАТОПольщаППОМерц
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоDeepState: Росіяни через газову трубу долають Оскіл та заходять у Куп'янськ
Держбезпека Грузії звинуватила СБУ у ввезенні вибухівки в країну
У НАТО наполягають, що відбиття атаки дронів РФ на Польщу винищувачами F-35 було ефективним
відео"Дорослі чоловіки вили і звали маму": експолітв’язні розповіли про тортури в Білорусі
Зеленський запропонував НАТО відповідь на атаку дронів РФ по Польщі
фотоЗеленський порівняв Келлога з системою Patriot і запропонував йому громадянство
Усі новини...
НАТО
Сікорський: Росія свідомо атакувала Польщу, заяви Кремля про непричетність – брехня
Очільник МЗС Норвегії: Схоже, Росія випробовує НАТО
Рютте вважає, що союзники НАТО успішно впорались з атакою дронів РФ на Польщу
Останні новини
03:49
Президенти Португалії та Німеччини пообіцяли завжди підтримувати Україну
03:37
Німеччина здолала Фінляндію на шляху в фінал Євробаскету-2025
02:45
Лідер КНДР заявив, що країна представить нову ядерну політику
01:43
У Португалії виявили можливу причину аварії фунікулера в Лісабоні
01:02
6 українців стартують на чемпіонаті світу з легкої атлетики: розклад змагань першого дня
00:57
США звинуватили Росію у порушенні міжнародного права після атаки дронів на Польщу
00:20
У Сумах чули вибухи – ЗМІ
23:46
Новини економіки 12 вересня: зміни для грального бізнесу, атака РФ зруйнувала швейну фабрику
23:24
Сейм Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям після вето Навроцького
23:13
Генштаб: На фронті з початку доби відбулось 168 бойових зіткнень
Усі новини...
Реклама:
Реклама: