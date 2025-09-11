Мерц: Вторжение российских дронов показало уязвимость противовоздушной обороны НАТО

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши стало сознательной провокацией Кремля. Он признал, что противовоздушная оборона НАТО сработала, но не так эффективно, как должна была бы, чтобы предотвратить массовое нарушение границы.

Детали: По словам Мерца, инцидент стал очередным этапом в ряде провокаций России, которые в течение месяцев фиксируются в Балтийском регионе и на восточном фланге НАТО. Он подчеркнул, что атака беспилотников является серьезной угрозой миру в Европе и подтверждает сознательный характер действий Москвы.

Канцлер поддержал оценку премьер-министра Польши Дональда Туска об умышленности вторжения и отверг заявления Кремля о "несчастном случае" или "стечении обстоятельств".

Особое внимание Мерц уделил состоянию системы противовоздушной обороны. По его словам, этот инцидент показал, что противовоздушная оборона НАТО в Европе требует значительного улучшения.

"Прежде всего, я хотел бы отметить, что европейская противовоздушная оборона, противовоздушная оборона НАТО, сработала, но, конечно, не так хорошо, как должна была бы, чтобы предотвратить проникновение такого большого количества беспилотников в воздушное пространство Польши", – сказал он.

По его мнению, это серьезный сигнал для союзников, который должен стать поводом для глубокой дискуссии как в НАТО, так и в Европейском Союзе.

"Мы есть и будем решительно настроены значительно усилить боеготовность и обороноспособность европейской части НАТО", – добавил Мерц.

