Мерц: Вторжение российских дронов показало уязвимость противовоздушной обороны НАТО
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши стало сознательной провокацией Кремля. Он признал, что противовоздушная оборона НАТО сработала, но не так эффективно, как должна была бы, чтобы предотвратить массовое нарушение границы.
Источник: Politico
Детали: По словам Мерца, инцидент стал очередным этапом в ряде провокаций России, которые в течение месяцев фиксируются в Балтийском регионе и на восточном фланге НАТО. Он подчеркнул, что атака беспилотников является серьезной угрозой миру в Европе и подтверждает сознательный характер действий Москвы.
Канцлер поддержал оценку премьер-министра Польши Дональда Туска об умышленности вторжения и отверг заявления Кремля о "несчастном случае" или "стечении обстоятельств".
Особое внимание Мерц уделил состоянию системы противовоздушной обороны. По его словам, этот инцидент показал, что противовоздушная оборона НАТО в Европе требует значительного улучшения.
"Прежде всего, я хотел бы отметить, что европейская противовоздушная оборона, противовоздушная оборона НАТО, сработала, но, конечно, не так хорошо, как должна была бы, чтобы предотвратить проникновение такого большого количества беспилотников в воздушное пространство Польши", – сказал он.
По его мнению, это серьезный сигнал для союзников, который должен стать поводом для глубокой дискуссии как в НАТО, так и в Европейском Союзе.
"Мы есть и будем решительно настроены значительно усилить боеготовность и обороноспособность европейской части НАТО", – добавил Мерц.
Предыстория:
- Министр обороны Германии Борис Писториус после нарушения российскими беспилотниками воздушного пространства Польши заявил, что видит "постоянную угрозу" со стороны России, а также предположил, что дроны могли залететь намеренно.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия сознательно атаковала страну НАТО. По его словам, заявления Кремля о непричастности – это ложь и типичная советская практика.
- Во время пресс-конференции в среду, 10 сентября, Сикорский заявил, что Польша может испытать худшее нарушение воздушного пространства, чем то, что произошло в ночь на 10 сентября.
- Премьер Польши Дональд Туск сообщил, что военные предварительно насчитали 19 нарушений воздушного пространства страны 10 сентября. СМИ неофициально говорят о более 20 БпЛА.
- Представитель польского правительства заявил, что НАТО применил статью 4 Североатлантического договора, предусматривающую консультации.