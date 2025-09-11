Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мерц: Вторжение российских дронов показало уязвимость противовоздушной обороны НАТО

Иван ДьяконовЧетверг, 11 сентября 2025, 05:24
Мерц: Вторжение российских дронов показало уязвимость противовоздушной обороны НАТО
Фридрих Мерц. Фото: Getty Images

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши стало сознательной провокацией Кремля. Он признал, что противовоздушная оборона НАТО сработала, но не так эффективно, как должна была бы, чтобы предотвратить массовое нарушение границы.

Источник: Politico

Детали: По словам Мерца, инцидент стал очередным этапом в ряде провокаций России, которые в течение месяцев фиксируются в Балтийском регионе и на восточном фланге НАТО. Он подчеркнул, что атака беспилотников является серьезной угрозой миру в Европе и подтверждает сознательный характер действий Москвы.

Реклама:

Канцлер поддержал оценку премьер-министра Польши Дональда Туска об умышленности вторжения и отверг заявления Кремля о "несчастном случае" или "стечении обстоятельств".

Особое внимание Мерц уделил состоянию системы противовоздушной обороны. По его словам, этот инцидент показал, что противовоздушная оборона НАТО в Европе требует значительного улучшения.

"Прежде всего, я хотел бы отметить, что европейская противовоздушная оборона, противовоздушная оборона НАТО, сработала, но, конечно, не так хорошо, как должна была бы, чтобы предотвратить проникновение такого большого количества беспилотников в воздушное пространство Польши", – сказал он.

РЕКЛАМА:

По его мнению, это серьезный сигнал для союзников, который должен стать поводом для глубокой дискуссии как в НАТО, так и в Европейском Союзе.

"Мы есть и будем решительно настроены значительно усилить боеготовность и обороноспособность европейской части НАТО", – добавил Мерц.

Предыстория:

  • Министр обороны Германии Борис Писториус после нарушения российскими беспилотниками воздушного пространства Польши заявил, что видит "постоянную угрозу" со стороны России, а также предположил, что дроны могли залететь намеренно.
  • Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия сознательно атаковала страну НАТО. По его словам, заявления Кремля о непричастности – это ложь и типичная советская практика.
  • Во время пресс-конференции в среду, 10 сентября, Сикорский заявил, что Польша может испытать худшее нарушение воздушного пространства, чем то, что произошло в ночь на 10 сентября.
  • Премьер Польши Дональд Туск сообщил, что военные предварительно насчитали 19 нарушений воздушного пространства страны 10 сентября. СМИ неофициально говорят о более 20 БпЛА.
  • Представитель польского правительства заявил, что НАТО применил статью 4 Североатлантического договора, предусматривающую консультации.

НАТОПольшаПВОМерц
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоВ Польше объявили о фактическом старте миссии НАТО "Восточный дозорный"
Россия атаковала 164 дронами и ракетой: ПВО обезвредила 137 беспилотников, есть попадания
видеоDeepState: Россияне через газовую трубу преодолевают Оскол и заходят в Купянск
Госбезопасность Грузии обвинила СБУ во ввозе взрывчатки в страну
В НАТО настаивают, что отражение атаки дронов РФ на Польшу истребителями F-35 было эффективным
видео"Взрослые мужчины выли и звали маму": экс-политзаключенные рассказали о пытках в Беларуси
Все новости...
НАТО
Сикорский: Россия сознательно атаковала Польшу, заявления Кремля о непричастности – ложь
Глава МИД Норвегии: Похоже, Россия испытывает НАТО
Рютте считает, что союзники НАТО успешно справились с атакой дронов РФ на Польшу
Последние новости
10:40
Турция разгромила Грецию и стала вторым финалистом Евробаскета-2025
10:27
видеоВ Польше объявили о фактическом старте миссии НАТО "Восточный дозорный"
10:13
Китай притормозил в мировом росте рынка электромобилей: в Европе продажи выросли на 48%
10:13
Бахмут, Винница, Николаев, Ужгород и Днепр отмечают День города. Что между ними общего, а что уникальное
09:49
Министры финансов G7 обсудили, как усилить давление на РФ для прекращения войны
09:34
Россия атаковала 164 дронами и ракетой: ПВО обезвредила 137 беспилотников, есть попадания
09:29
Француз Алафилипп выиграл Гран-При Квебека по велоспорту
09:22
фотоПосол в Швеции рассказала королю, как на Херсонщине спасли подаренный им флаг
09:04
Каллас хочет сближения ЕС с Трампом, чтобы принудить Путина к миру
08:40
Каллас объяснила, почему даже сама дискуссия о территориальных уступках Украины является ловушкой РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: