Росіяни мінують Херсон "пелюстками", вони є різних кольорів

Російські окупанти продовжують дистанційно мінувати місто Херсон протипіхотними мінами ПФМ-1 та ПФМ-1С, більш відомими як "пелюстки".

Джерело: Херсонська МВА в Telegram

Дослівно міська влада: "Увага! Ворог знову вдався до дистанційного мінування. На вулиці Перекопській у районі вулиці Ладичука виявлено міни-"пелюстки". Будьте обачні! Бережіть себе і своїх близьких!".

Фото МВА

Деталі: У МВА також наголосили, що ПФМ-1 та ПФМ-1С бувають різних кольорів, зокрема, сірого та жовтогарячого, що робитиме їх непомітними восени, коли опадатиме пожовкле листя з дерев.

Передісторія: