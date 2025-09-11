Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни мінують Херсон "пелюстками", вони є різних кольорів

Ірина БалачукЧетвер, 11 вересня 2025, 08:03
Росіяни мінують Херсон пелюстками, вони є різних кольорів
Фото поліції

Російські окупанти продовжують дистанційно мінувати місто Херсон протипіхотними мінами ПФМ-1 та ПФМ-1С, більш відомими як "пелюстки".

Джерело: Херсонська МВА в Telegram

Дослівно міська влада: "Увага! Ворог знову вдався до дистанційного мінування. На вулиці Перекопській у районі вулиці Ладичука виявлено міни-"пелюстки". Будьте обачні! Бережіть себе і своїх близьких!". 

Реклама:
 
Фото МВА

Деталі: У МВА також наголосили, що  ПФМ-1 та ПФМ-1С бувають різних кольорів, зокрема, сірого та жовтогарячого, що робитиме їх непомітними восени, коли опадатиме пожовкле листя з дерев.  

Передісторія: 

Херсонмінування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росія атакувала і 164-ма дронами і ракетою: ППО знешкодила 137 безпілотників, є влучання
відеоDeepState: Росіяни через газову трубу долають Оскіл та заходять у Куп'янськ
Держбезпека Грузії звинуватила СБУ у ввезенні вибухівки в країну
У НАТО наполягають, що відбиття атаки дронів РФ на Польщу винищувачами F-35 було ефективним
відео"Дорослі чоловіки вили і звали маму": експолітв’язні розповіли про тортури в Білорусі
Зеленський запропонував НАТО відповідь на атаку дронів РФ по Польщі
Усі новини...
Херсон
Херсонська ОВА розповіла, скільки витрачає на боротьбу з російським дронами
Дивіться під ноги: росіяни масовано мінують Херсон "пелюстками" – поліція
З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали всіх дітей – МВА
Останні новини
10:13
Китай пригальмував у світовому зростанні ринку електромобілів: в Європі продажі зросли на 48%
10:13
Бахмут, Вінниця, Миколаїв, Ужгород та Дніпро святкують День міста. Що між ними спільного, а що унікальне
09:49
Міністри фінансів G7 обговорили, як посилити тиск на РФ задля припинення війни
09:34
Росія атакувала і 164-ма дронами і ракетою: ППО знешкодила 137 безпілотників, є влучання
09:29
Француз Алафіліпп виграв Гран-Прі Квебека з велоспорту
09:22
фотоПосол у Швеції розповіла королю, як на Херсонщині врятували подарований ним прапор
09:04
Каллас хоче зближення ЄС з Трампом, щоб примусити Путіна до миру
08:40
Каллас пояснила, чому навіть сама дискусія про територіальні поступки України є пасткою РФ
08:16
ЗСУ відбили на Покровському напрямку майже 50 атак росіян – Генштаб
07:52
ЗСУ за добу знищили близько 950 окупантів і 4 танки
Усі новини...
Реклама:
Реклама: