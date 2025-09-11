Росіяни мінують Херсон "пелюстками", вони є різних кольорів
Четвер, 11 вересня 2025, 08:03
Російські окупанти продовжують дистанційно мінувати місто Херсон протипіхотними мінами ПФМ-1 та ПФМ-1С, більш відомими як "пелюстки".
Джерело: Херсонська МВА в Telegram
Дослівно міська влада: "Увага! Ворог знову вдався до дистанційного мінування. На вулиці Перекопській у районі вулиці Ладичука виявлено міни-"пелюстки". Будьте обачні! Бережіть себе і своїх близьких!".
Деталі: У МВА також наголосили, що ПФМ-1 та ПФМ-1С бувають різних кольорів, зокрема, сірого та жовтогарячого, що робитиме їх непомітними восени, коли опадатиме пожовкле листя з дерев.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що у Херсоні почастішали випадки дистанційного мінування окупантами вулиць протипіхотними мінами, зокрема, уночі 8 вересня загарбники замінували "пелюстками" частину Дніпровського району міста.