Россияне минируют Херсон "лепестками", они есть разных цветов
Четверг, 11 сентября 2025, 08:03
Российские оккупанты продолжают дистанционно минировать город Херсон противопехотными минами ПФМ-1 и ПФМ-1С, более известными как "лепестки".
Источник: Херсонская ГВА в Telegram
Дословно городские власти: "Внимание! Враг снова прибег к дистанционному минированию. На улице Перекопской в районе улицы Ладычука обнаружены мины-"лепестки". Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!".
Детали: В ГВА также подчеркнули, что ПФМ-1 и ПФМ-1С бывают разных цветов, в частности, серого и желто-оранжевого, что сделает их незаметными осенью, когда с деревьев будет опадать пожелтевшая листва.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что в Херсоне участились случаи дистанционного минирования оккупантами улиц противопехотными минами, в частности, ночью 8 сентября захватчики заминировали "лепестками" часть Днепровского района города.