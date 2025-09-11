Все разделы
Россияне минируют Херсон "лепестками", они есть разных цветов

Ирина БалачукЧетверг, 11 сентября 2025, 08:03
Россияне минируют Херсон лепестками, они есть разных цветов
Фото полиции

Российские оккупанты продолжают дистанционно минировать город Херсон противопехотными минами ПФМ-1 и ПФМ-1С, более известными как "лепестки".

Источник: Херсонская ГВА в Telegram

Дословно городские власти: "Внимание! Враг снова прибег к дистанционному минированию. На улице Перекопской в районе улицы Ладычука обнаружены мины-"лепестки". Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!".

фото ГСЧС

Детали: В ГВА также подчеркнули, что ПФМ-1 и ПФМ-1С бывают разных цветов, в частности, серого и желто-оранжевого, что сделает их незаметными осенью, когда с деревьев будет опадать пожелтевшая листва. 

Предыстория:

Херсонминирование
