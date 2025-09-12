Трамп заявив, що вторгнення російських дронів в Польщу могло бути "помилкою"

Президент США Дональд Трамп заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі могло бути "помилкою".

Джерело: Трамп у коментарі журналістам у четвер у Білому домі, якого цитує Bloomberg

Пряма мова: "Це могло бути помилкою, але, незважаючи на це, я не задоволений тим, що пов'язано з усією цією ситуацією. Але, сподіваюся, все це закінчиться".

Деталі: Трамп також додав, що засудить Росію "навіть за те, що вона наблизилася до цієї лінії".

Він заявив, що йому це "не подобається": "Я не в захваті від цього".

Передісторія:

