Трамп заявив, що вторгнення російських дронів в Польщу могло бути "помилкою"

Альона Мазуренко П'ятниця, 12 вересня 2025, 01:23
Трамп заявив, що вторгнення російських дронів в Польщу могло бути помилкою
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі могло бути "помилкою".

Джерело: Трамп у коментарі журналістам у четвер у Білому домі, якого цитує Bloomberg

Пряма мова: "Це могло бути помилкою, але, незважаючи на це, я не задоволений тим, що пов'язано з усією цією ситуацією. Але, сподіваюся, все це закінчиться".

Деталі: Трамп також додав, що засудить Росію "навіть за те, що вона наблизилася до цієї лінії". 

Він заявив, що йому це "не подобається": "Я не в захваті від цього".

Передісторія:

  • Польща після подій ночі 10 вересня в різних регіонах країни знайшла уламки вже 15 БпЛА із близько двох десятків російських дронів, які перетнули кордон.
  • Польща попросила у союзників додаткові системи протиповітряної оборони і технології боротьби з безпілотниками, щоб краще захиститися від російських дронів.
  • Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що представники польської армії поїдуть в Україну, щоб навчитися техніці збивання дронів. 
  • Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща домовилася про зустріч із українською стороною і буде працювати разом із Україною для максимальної оборони від російських дронів.

