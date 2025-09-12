Трамп заявил, что вторжение российских дронов в Польшу могло быть "ошибкой"
Пятница, 12 сентября 2025, 01:23
Президент США Дональд Трамп заявил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши могло быть "ошибкой".
Источник: Трамп в комментарии журналистам в четверг в Белом доме, которого цитирует Bloomberg
Прямая речь: "Это могло быть ошибкой, но, несмотря на это, я не доволен тем, что связано со всей этой ситуацией. Но, надеюсь, все это закончится".
Детали: Трамп также добавил, что осудит Россию "даже за то, что она приблизилась к этой линии".
Он заявил, что ему это "не нравится": "Я не в восторге от этого".
Предыстория:
- Польша после событий ночи 10 сентября в разных регионах страны нашла обломки уже 15 БПЛА из около двух десятков российских дронов, которые пересекли границу.
- Польша попросила у союзников дополнительные системы противовоздушной обороны и технологии борьбы с беспилотниками, чтобы лучше защититься от российских дронов.
- Ранее в СМИ появилась информация, что представители польской армии поедут в Украину, чтобы научиться технике сбивания дронов.
- Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша договорилась о встрече с украинской стороной и будет работать вместе с Украиной для максимальной защиты от российских дронов.