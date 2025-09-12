Трамп заявил, что вторжение российских дронов в Польшу могло быть "ошибкой"

Президент США Дональд Трамп заявил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши могло быть "ошибкой".

Источник: Трамп в комментарии журналистам в четверг в Белом доме, которого цитирует Bloomberg

Прямая речь: "Это могло быть ошибкой, но, несмотря на это, я не доволен тем, что связано со всей этой ситуацией. Но, надеюсь, все это закончится".

Детали: Трамп также добавил, что осудит Россию "даже за то, что она приблизилась к этой линии".

Он заявил, что ему это "не нравится": "Я не в восторге от этого".

