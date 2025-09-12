Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Туск: Польща працюватиме з Україною над пошуком максимально ефективної оборони від дронів РФ

Альона Мазуренко П'ятниця, 12 вересня 2025, 00:51
Туск: Польща працюватиме з Україною над пошуком максимально ефективної оборони від дронів РФ
Дональд Туск. Фото Gettty images

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща домовилася про зустріч із українською стороною і буде працювати разом із Україною для максимальної оборони від російських дронів.

Джерело: Туск після засідання Ради національної безпеки Польщі, onet.pl

Пряма мова: "Всі ставляться до цього як до спільної справи. Завдяки цій солідарності пролунали не тільки слова підтримки, але й однозначні заяви про безпосередню допомогу Польщі. Я чув це від лідерів Франції, Великої Британії, Швеції, Нідерландів.

Реклама:

Ми також будемо співпрацювати з Україною в створенні максимально ефективної оборони від дронів. Ми домовилися про зустріч у найближчі години для обговорення та обміну досвідом".

Деталі: Туск розповів, що у випадку Франції мова йде про винищувачі Rafale, нідерландці говорять про батареї Patriot.

Також, за словами прем'єра, підтвердилася інформація з Великої Британії про те, що вони будуть співпрацювати з Францією в питанні додаткової протиповітряної оборони Польщі.

614РЕКЛАМА:

Пряма мова: "Ми будемо готові з найсучаснішими антидронними технологіями і не будемо економити. Ми приймаємо як важливі рекомендації наших військових. Я можу запевнити вас, що Польща буде намагатися витрачати гроші на такі системи, які найефективніше реагуватимуть на загрози. Звичайно, гроші не будуть перешкодою".

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що представники польської армії поїдуть в Україну, щоб навчитися техніці збивання дронів. 

Передісторія:

  • Близько 01:30 ночі 10 вересня Повітряні сили України повідомляли про ймовірний заліт російських ударних безпілотників у повітряний простір Польщі. Через імовірне вторгнення дронів у польський повітряний простір Польща закрила низку аеропортів.
  • Оперативне командування Збройних Сил Польщі офіційно підтвердило порушення повітряного простору країни та закликало людей до завершення військової операції залишатися вдома. Повідомлялося, що в повітря піднімали не тільки польські винищувачі, а й літаки інших країн-союзників. Крім того, у стан найвищої готовності привели наземні сили ППО.
  • Польща після подій ночі 10 вересня в різних регіонах країни знайшла уламки вже 15 БпЛА із близько двох десятків російських дронів, які перетнули кордон.

ПольщабезпілотникиРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
На Київщині через пошкодження залізниці скасували низку приміських і регіональних рейсів
доповнено, відеоУдарні БпЛА вразили нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ
Керівник САП заявив про "критичні наслідки" історії з урізанням повноважень
Келлог: 19 дронів у Польщі не можуть бути випадковістю, Путін посуває межі
Російський дрон 50 хвилин літав у повітряному просторі Румунії – Зеленський
25 років без Георгія Ґонґадзе. Програма Тижня пам’яті
Усі новини...
Польща
Туск: Відкидаємо всі маніпуляції, що за вторгненням дронів стоїть Україна
Польща закрила кордон із Білорусією
Трамп заявив, що вторгнення російських дронів в Польщу могло бути "помилкою"
Останні новини
09:14
За добу від атак РФ в різних областях України загинули 6 людей, 28 постраждали
08:46
Німецька поліція вилучила 400 кг кокаїну в порту Гамбурга
08:21
Генштаб: На фронті відбулось 184 бойових зіткнення
07:32
На Київщині через пошкодження залізниці скасували низку приміських і регіональних рейсів
07:07
ВМС України уразили комунікаційний вузол чорноморського флоту РФ в окупованому Криму
06:48
Сили оборони України відмінусували ще 880 російських окупантів – Генштаб
06:33
У США подали до суду на Roblox і Discord через сексуальну експлуатацію та самогубство підлітка
05:38
Київська ОВА прокоментувала пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі
05:21
доповнено, відеоУдарні БпЛА вразили нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ
04:00
Пентагон розробляє "розумну" кров для використання у бойових умовах
Усі новини...
Реклама:
Реклама: