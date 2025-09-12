Туск: Польща працюватиме з Україною над пошуком максимально ефективної оборони від дронів РФ

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща домовилася про зустріч із українською стороною і буде працювати разом із Україною для максимальної оборони від російських дронів.

Джерело: Туск після засідання Ради національної безпеки Польщі, onet.pl

Пряма мова: "Всі ставляться до цього як до спільної справи. Завдяки цій солідарності пролунали не тільки слова підтримки, але й однозначні заяви про безпосередню допомогу Польщі. Я чув це від лідерів Франції, Великої Британії, Швеції, Нідерландів.

Ми також будемо співпрацювати з Україною в створенні максимально ефективної оборони від дронів. Ми домовилися про зустріч у найближчі години для обговорення та обміну досвідом".

Деталі: Туск розповів, що у випадку Франції мова йде про винищувачі Rafale, нідерландці говорять про батареї Patriot.

Також, за словами прем'єра, підтвердилася інформація з Великої Британії про те, що вони будуть співпрацювати з Францією в питанні додаткової протиповітряної оборони Польщі.

Пряма мова: "Ми будемо готові з найсучаснішими антидронними технологіями і не будемо економити. Ми приймаємо як важливі рекомендації наших військових. Я можу запевнити вас, що Польща буде намагатися витрачати гроші на такі системи, які найефективніше реагуватимуть на загрози. Звичайно, гроші не будуть перешкодою".

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що представники польської армії поїдуть в Україну, щоб навчитися техніці збивання дронів.

Передісторія: