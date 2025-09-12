Польща закрила кордон із Білоруссю

З півночі четверга всі прикордонні переходи Польщі з Білоруссю закрили до подальшого повідомлення. Рух між кордонами в обох напрямках призупинено.

Деталі: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше оголосив про закриття всіх прикордонних переходів з Білоруссю. Він пояснив, що це пов'язано з агресивними російсько-білоруськими військовими навчаннями "Запад-2025", що розпочалися 12 вересня.

Під час опівнічної прес-конференції в Тересполі міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський заявив, що ці маневри спрямовані безпосередньо "проти Польщі та Європейського Союзу".

Призупинення прикордонного руху з Білоруссю діє в обох напрямках. Це стосується як автомобільного транспорту, так і вантажних поїздів.

Водії легкових автомобілів не перетинатимуть кордон на автомобільному переході Тересполь-Брест, а водії вантажівок – на автомобільному переході Кукурики-Козловичі. Також закрито три залізничні прикордонні переходи для вантажних перевезень: Кузниця Білостоцька-Гродно, Семянівка-Свіслоч та Тересполь-Брест.

