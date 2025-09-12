Польща закрила кордон із Білоруссю
З півночі четверга всі прикордонні переходи Польщі з Білоруссю закрили до подальшого повідомлення. Рух між кордонами в обох напрямках призупинено.
Джерело: onet.pl
Деталі: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше оголосив про закриття всіх прикордонних переходів з Білоруссю. Він пояснив, що це пов'язано з агресивними російсько-білоруськими військовими навчаннями "Запад-2025", що розпочалися 12 вересня.
Під час опівнічної прес-конференції в Тересполі міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський заявив, що ці маневри спрямовані безпосередньо "проти Польщі та Європейського Союзу".
Призупинення прикордонного руху з Білоруссю діє в обох напрямках. Це стосується як автомобільного транспорту, так і вантажних поїздів.
Водії легкових автомобілів не перетинатимуть кордон на автомобільному переході Тересполь-Брест, а водії вантажівок – на автомобільному переході Кукурики-Козловичі. Також закрито три залізничні прикордонні переходи для вантажних перевезень: Кузниця Білостоцька-Гродно, Семянівка-Свіслоч та Тересполь-Брест.
Нагадаємо:
- Польща після подій ночі 10 вересня в різних регіонах країни знайшла уламки вже 15 БпЛА із близько двох десятків російських дронів, які перетнули кордон.
- Польща попросила у союзників додаткові системи протиповітряної оборони і технології боротьби з безпілотниками, щоб краще захиститися від російських дронів.
- Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що представники польської армії поїдуть в Україну, щоб навчитися техніці збивання дронів.
- Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща домовилася про зустріч із українською стороною і буде працювати разом із Україною для максимальної оборони від російських дронів.