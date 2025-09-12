Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Польша закрыла границу с Беларусью

Алена МазуренкоПятница, 12 сентября 2025, 05:12
Польша закрыла границу с Беларусью
Иллюстративное фото: Straż Graniczna

С полуночи четверга все пограничные переходы Польши с Беларусью закрыли до дальнейшего уведомления. Движение между границами в обоих направлениях приостановлено.

Источник: onet.pl

Детали: Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее объявил о закрытии всех пограничных переходов с Беларусью. Он пояснил, что это связано с агрессивными российско-белорусскими военными учениями "Запад-2025", которые начались 12 сентября.

Реклама:

Во время полуночной пресс-конференции в Тересполе министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский заявил, что эти маневры направлены непосредственно "против Польши и Европейского Союза".

Приостановление пограничного движения с Беларусью действует в обоих направлениях. Это касается как автомобильного транспорта, так и грузовых поездов.

Водители легковых автомобилей не будут пересекать границу на автомобильном переходе Тересполь-Брест, а водители грузовиков – на автомобильном переходе Кукурики-Козловичи. Также закрыты три железнодорожных пограничных перехода для грузовых перевозок: Кузница Белостокская-Гродно, Семяновка-Свислочь и Тересполь-Брест.

РЕКЛАМА:

Напомним: 

  • Польша после событий ночи 10 сентября в разных регионах страны нашла обломки уже 15 БПЛА из около двух десятков российских дронов, которые пересекли границу.
  • Польша попросила у союзников дополнительные системы противовоздушной обороны и технологии борьбы с беспилотниками, чтобы лучше защититься от российских дронов.
  • Ранее в СМИ появилась информация, что представители польской армии поедут в Украину, чтобы научиться технике сбивания дронов.
  • Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша договорилась о встрече с украинской стороной и будет работать вместе с Украиной для максимальной защиты от российских дронов.

ПольшаБеларусьграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Руководитель САП заявил о "критических последствиях" истории с урезанием полномочий
Келлог: 19 дронов в Польше не могут быть случайностью, Путин сдвигает пределы
Российский дрон 50 минут летал в воздушном пространстве Румынии – Зеленский
25 лет без Георгия Гонгадзе. Программа Недели памяти
Польша подняла авиацию и закрыла аэропорт Люблина из-за дронов над Украиной
фотоВ Польше с украинской церкви срезали крест, посол Украины требует наказания виновных
Все новости...
Польша
В Польше нашли остатки уже 17 российских дронов
Туск: Отвергаем все манипуляции, что за вторжением дронов стоит Украина
Трамп заявил, что вторжение российских дронов в Польшу могло быть "ошибкой"
Последние новости
04:00
Пентагон разрабатывает "умную" кровь для использования в боевых условиях
03:47
Великобритания и США готовятся подписать "революционное технологическое соглашение" во время визита Трампа
03:02
Косиняк-Камыш: Польша поддержит санкционные шаги Трампа против России
02:22
Россия хочет выкупить обратно у Турции комплексы С-400, которые продала в 2017 году
02:04
боксЖасан добыл единственную медаль для Украины на ЧМ-2025
01:40
Из-за повреждения инфраструктуры под Киевом изменены маршруты ряда поездов
01:32
Tesla прекратила продажи самой дешевой версии Cybertruck, потому что ее никто не покупает
01:24
Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики из Крыма
01:04
Рубио обсудит с Нетаньяху возможность Израиля аннексировать Западный берег
00:22
Новый вирус-вымогатель HybridPetya обходит UEFI Secure Boot в Windows и шифрует жесткие диски
Все новости...
Реклама:
Реклама: