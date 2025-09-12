Польша закрыла границу с Беларусью
С полуночи четверга все пограничные переходы Польши с Беларусью закрыли до дальнейшего уведомления. Движение между границами в обоих направлениях приостановлено.
Источник: onet.pl
Детали: Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее объявил о закрытии всех пограничных переходов с Беларусью. Он пояснил, что это связано с агрессивными российско-белорусскими военными учениями "Запад-2025", которые начались 12 сентября.
Во время полуночной пресс-конференции в Тересполе министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский заявил, что эти маневры направлены непосредственно "против Польши и Европейского Союза".
Приостановление пограничного движения с Беларусью действует в обоих направлениях. Это касается как автомобильного транспорта, так и грузовых поездов.
Водители легковых автомобилей не будут пересекать границу на автомобильном переходе Тересполь-Брест, а водители грузовиков – на автомобильном переходе Кукурики-Козловичи. Также закрыты три железнодорожных пограничных перехода для грузовых перевозок: Кузница Белостокская-Гродно, Семяновка-Свислочь и Тересполь-Брест.
Напомним:
- Польша после событий ночи 10 сентября в разных регионах страны нашла обломки уже 15 БПЛА из около двух десятков российских дронов, которые пересекли границу.
- Польша попросила у союзников дополнительные системы противовоздушной обороны и технологии борьбы с беспилотниками, чтобы лучше защититься от российских дронов.
- Ранее в СМИ появилась информация, что представители польской армии поедут в Украину, чтобы научиться технике сбивания дронов.
- Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша договорилась о встрече с украинской стороной и будет работать вместе с Украиной для максимальной защиты от российских дронов.