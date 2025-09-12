Польша закрыла границу с Беларусью

С полуночи четверга все пограничные переходы Польши с Беларусью закрыли до дальнейшего уведомления. Движение между границами в обоих направлениях приостановлено.

Детали: Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее объявил о закрытии всех пограничных переходов с Беларусью. Он пояснил, что это связано с агрессивными российско-белорусскими военными учениями "Запад-2025", которые начались 12 сентября.

Во время полуночной пресс-конференции в Тересполе министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский заявил, что эти маневры направлены непосредственно "против Польши и Европейского Союза".

Приостановление пограничного движения с Беларусью действует в обоих направлениях. Это касается как автомобильного транспорта, так и грузовых поездов.

Водители легковых автомобилей не будут пересекать границу на автомобильном переходе Тересполь-Брест, а водители грузовиков – на автомобильном переходе Кукурики-Козловичи. Также закрыты три железнодорожных пограничных перехода для грузовых перевозок: Кузница Белостокская-Гродно, Семяновка-Свислочь и Тересполь-Брест.

