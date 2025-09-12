Все разделы
В РФ заявили, что в нефтеналивном порту "Приморск" горело судно из-за атаки беспилотников

Алена МазуренкоПятница, 12 сентября 2025, 06:43
В РФ заявили, что в нефтеналивном порту Приморск горело судно из-за атаки беспилотников

Губернатор российской Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что из-за атаки беспилотников горит одно из судов в порту "Приморск" на Балтийском море.

Источник: российское прокремлевское издание "РИА Новости", Mash

Детали: Сначала он сообщил, что возгорание ликвидируют на одном из судов в порту "Приморск" после атаки дронов. Огонь тушит автоматическая система.

А затем заявил, что открытое горение на судне ликвидировали и угрозы затопления или разлива нефтепродуктов нет.

Порт Приморска – один из крупнейших российских нефтеналивных портов на Балтийском море, конечный пункт Балтийской трубопроводной системы.

Также, по словам Дрозденко, над Ленинградской областью сбили более 30 беспилотников: "Осколки дронов упали во Всеволожске, Тосно, селах Покровское и Узмино, а также в Ломоносовском районе. Никто не пострадал".

Атака беспилотников все еще продолжается, поэтому в области РФ возможно снижение скорости мобильного интернета.

В аэропорту Пулково продолжает действовать план "Ковер" – задержано 36 рейсов на вылет и 12 на прилет.

Напомним:

  • В ночь на 12 сентября в РФ заявили о массированной атаке беспилотников. В частности, взрывы слышали в Смоленске и под Москвой.

беспилотникироссийско-украинская войнаРосcия
