В РФ заявили, что в нефтеналивном порту "Приморск" горело судно из-за атаки беспилотников
Губернатор российской Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что из-за атаки беспилотников горит одно из судов в порту "Приморск" на Балтийском море.
Источник: российское прокремлевское издание "РИА Новости", Mash
Детали: Сначала он сообщил, что возгорание ликвидируют на одном из судов в порту "Приморск" после атаки дронов. Огонь тушит автоматическая система.
А затем заявил, что открытое горение на судне ликвидировали и угрозы затопления или разлива нефтепродуктов нет.
Порт Приморска – один из крупнейших российских нефтеналивных портов на Балтийском море, конечный пункт Балтийской трубопроводной системы.
Также, по словам Дрозденко, над Ленинградской областью сбили более 30 беспилотников: "Осколки дронов упали во Всеволожске, Тосно, селах Покровское и Узмино, а также в Ломоносовском районе. Никто не пострадал".
Атака беспилотников все еще продолжается, поэтому в области РФ возможно снижение скорости мобильного интернета.
В аэропорту Пулково продолжает действовать план "Ковер" – задержано 36 рейсов на вылет и 12 на прилет.
Напомним:
- В ночь на 12 сентября в РФ заявили о массированной атаке беспилотников. В частности, взрывы слышали в Смоленске и под Москвой.