Глава МЗС Польщі Сікорський приїхав до Києва

Міністр закордонних справ Польщі та віцепрем’єр країни Радослав Сікорський прибув з візитом до України 12 вересня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на польське МЗС у соцмережі Х

Дослівно польське відомство: "Віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ Радослав Сікорський розпочав свій візит до України. Його на київському вокзалі зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга".

Деталі: Сибіга у свою чергу у соцмережі Х зазначив, що на тлі ескалації терору Росії проти України та провокацій проти Польщі обидві країни "твердо стоять разом".

"Ласкаво просимо до Києва, Радеку!.. Сьогодні ми проведемо суттєві переговори щодо нашої спільної безпеки, вступу України до ЄС та НАТО, а також тиску на Москву. Я дякую Польщі за її лідерство та підтримку", – написав Сибіга.

Видання акцентує, що візит Сікорського до України відбувається через 2 дні після того, як російські дрони здійснили безпрецедентне порушення повітряного простору Польщі.

Передісторія:

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив напередодні, що Польща домовилася про зустріч з українською стороною і буде працювати разом із Україною для максимальної оборони від російських дронів.

Агентство Reuters повідомляло, що представники польської армії поїдуть в Україну, щоб навчитися техніки збивання дронів.

