Глава МЗС Польщі Сікорський приїхав до Києва

Христина Бондарєва, Ірина БалачукП'ятниця, 12 вересня 2025, 09:30
Глава МЗС Польщі Сікорський приїхав до Києва
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та глава МЗС України Андрій Сибіга під час зустрічі на вокзалі у Києві. Фото зі сторінки Сікорського у мережі Х

Міністр закордонних справ Польщі та віцепрем’єр країни Радослав Сікорський прибув з візитом до України 12 вересня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на польське МЗС у соцмережі Х

Дослівно польське відомство: "Віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ Радослав Сікорський розпочав свій візит до України. Його на київському вокзалі зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга".

Деталі: Сибіга у свою чергу у соцмережі Х зазначив, що на тлі ескалації терору Росії проти України та провокацій проти Польщі обидві країни "твердо стоять разом".

"Ласкаво просимо до Києва, Радеку!.. Сьогодні ми проведемо суттєві переговори щодо нашої спільної безпеки, вступу України до ЄС та НАТО, а також тиску на Москву. Я дякую Польщі за її лідерство та підтримку", – написав Сибіга.

Видання акцентує, що візит Сікорського до України відбувається через 2 дні після того, як російські дрони здійснили безпрецедентне порушення повітряного простору Польщі.

Передісторія:

Читайте також: Нова сходинка війни. Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу.

ПольщаУкраїнадипломатичні відносини
