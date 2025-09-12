Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава МИД Польши Сикорский приехал в Киев

Кристина Бондарева, Ирина БалачукПятница, 12 сентября 2025, 09:30
Глава МИД Польши Сикорский приехал в Киев
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и глава МИД Украины Андрей Сибига во время встречи на вокзале в Киеве. Фото со страницы Сикорского в сети Х

Министр иностранных дел Польши и вице-премьер страны Радослав Сикорский прибыл с визитом в Украину 12 сентября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на польский МИД в соцсети Х

Дословно польское ведомство: "Вице-премьер-министр, министр иностранных дел Радослав Сикорский начал свой визит в Украину. Его на киевском вокзале встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига".

Реклама:

Детали: Сибига в свою очередь в соцсети Х отметил, что на фоне эскалации террора России против Украины и провокаций против Польши обе страны "твердо стоят вместе".

"Добро пожаловать в Киев, Радек!.. Сегодня мы проведем существенные переговоры относительно нашей общей безопасности, вступления Украины в ЕС и НАТО, а также давления на Москву. Я благодарю Польшу за ее лидерство и поддержку", – написал Сибига.

Издание акцентирует, что визит Сикорского в Украину происходит через 2 дня после того, как российские дроны совершили беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

Читайте также: Новая ступень войны. Что является целью РФ и почему НАТО не считает "нападением" атаку дронов на Польшу.

ПольшаУкраинадипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Руководитель САП заявил о "критических последствиях" истории с урезанием полномочий
Келлог: 19 дронов в Польше не могут быть случайностью, Путин сдвигает пределы
Российский дрон 50 минут летал в воздушном пространстве Румынии – Зеленский
25 лет без Георгия Гонгадзе. Программа Недели памяти
Польша подняла авиацию и закрыла аэропорт Люблина из-за дронов над Украиной
фотоВ Польше с украинской церкви срезали крест, посол Украины требует наказания виновных
Все новости...
Польша
В Польше нашли остатки уже 17 российских дронов
Туск: Отвергаем все манипуляции, что за вторжением дронов стоит Украина
Польша закрыла границу с Беларусью
Последние новости
04:00
Пентагон разрабатывает "умную" кровь для использования в боевых условиях
03:47
Великобритания и США готовятся подписать "революционное технологическое соглашение" во время визита Трампа
03:02
Косиняк-Камыш: Польша поддержит санкционные шаги Трампа против России
02:22
Россия хочет выкупить обратно у Турции комплексы С-400, которые продала в 2017 году
02:04
боксЖасан добыл единственную медаль для Украины на ЧМ-2025
01:40
Из-за повреждения инфраструктуры под Киевом изменены маршруты ряда поездов
01:32
Tesla прекратила продажи самой дешевой версии Cybertruck, потому что ее никто не покупает
01:24
Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики из Крыма
01:04
Рубио обсудит с Нетаньяху возможность Израиля аннексировать Западный берег
00:22
Новый вирус-вымогатель HybridPetya обходит UEFI Secure Boot в Windows и шифрует жесткие диски
Все новости...
Реклама:
Реклама: