Глава МИД Польши Сикорский приехал в Киев

Министр иностранных дел Польши и вице-премьер страны Радослав Сикорский прибыл с визитом в Украину 12 сентября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на польский МИД в соцсети Х

Дословно польское ведомство: "Вице-премьер-министр, министр иностранных дел Радослав Сикорский начал свой визит в Украину. Его на киевском вокзале встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига".

Детали: Сибига в свою очередь в соцсети Х отметил, что на фоне эскалации террора России против Украины и провокаций против Польши обе страны "твердо стоят вместе".

"Добро пожаловать в Киев, Радек!.. Сегодня мы проведем существенные переговоры относительно нашей общей безопасности, вступления Украины в ЕС и НАТО, а также давления на Москву. Я благодарю Польшу за ее лидерство и поддержку", – написал Сибига.

Издание акцентирует, что визит Сикорского в Украину происходит через 2 дня после того, как российские дроны совершили беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши.

Предыстория:

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил накануне, что Польша договорилась о встрече с украинской стороной и будет работать вместе с Украиной для максимальной обороны от российских дронов.

Агентство Reuters сообщало, что представители польской армии поедут в Украину, чтобы научиться технике сбивания дронов.

