Білорусь і Росія розпочали навчання "Запад-2025", що непокоїть НАТО

12 вересня в Білорусі стартували стратегічні навчання "Запад-2025", під час яких білоруські та російські війська відпрацьовують дії з "відбиття можливої агресії" й підвищення взаємодії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на державне білоруське агентство БелТА

Деталі: Навчання триватиме до 16 вересня і проходитиме на полігонах Республіки Білорусь і Російської Федерації.

"Мета навчання – відпрацювання спільних дій білоруських і російських військ у рамках забезпечення військової безпеки Союзної держави і готовності до відбиття можливої агресії", – йдеться у повідомленні.

Ключові аспекти підготовки, на яких зосереджене навчання: вдосконалення навичок командування і штабів в управлінні військами під час відбиття агресії, підвищення рівня взаємодії між органами управління та польового вишколу військовослужбовців, а також відпрацювання спільних дій з нейтралізації загроз і стабілізації обстановки на кордонах Союзної держави.

"Запад-2025" – це плановий захід, якому передувала серія підготовчих маневрів на території обох країн.

Навчання на території Республіки Білорусь проводять на полігонах, розташованих у глибині країни або в її східних регіонах. Попри це у НАТО зберігають підвищену пильність через ці навчання.

Що передувало:

Польща повністю закрила кордон з Білоруссю з вечора 11 вересня через військові навчання "Запад", причому таке рішення ухвалили ще до інциденту з падінням російських дронів.

Сейм Латвії в четвер проголосував за повне закриття кордонів країни з Росією та Білоруссю під час військових навчань "Запад".

Крім того, Польща і Латвія обмежили польоти над частиною своєї території біля кордону з Білоруссю.

