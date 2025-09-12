Білорусь і Росія розпочали навчання "Запад-2025", що непокоїть НАТО
12 вересня в Білорусі стартували стратегічні навчання "Запад-2025", під час яких білоруські та російські війська відпрацьовують дії з "відбиття можливої агресії" й підвищення взаємодії.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на державне білоруське агентство БелТА
Деталі: Навчання триватиме до 16 вересня і проходитиме на полігонах Республіки Білорусь і Російської Федерації.
"Мета навчання – відпрацювання спільних дій білоруських і російських військ у рамках забезпечення військової безпеки Союзної держави і готовності до відбиття можливої агресії", – йдеться у повідомленні.
Ключові аспекти підготовки, на яких зосереджене навчання: вдосконалення навичок командування і штабів в управлінні військами під час відбиття агресії, підвищення рівня взаємодії між органами управління та польового вишколу військовослужбовців, а також відпрацювання спільних дій з нейтралізації загроз і стабілізації обстановки на кордонах Союзної держави.
"Запад-2025" – це плановий захід, якому передувала серія підготовчих маневрів на території обох країн.
Навчання на території Республіки Білорусь проводять на полігонах, розташованих у глибині країни або в її східних регіонах. Попри це у НАТО зберігають підвищену пильність через ці навчання.
Що передувало:
- Польща повністю закрила кордон з Білоруссю з вечора 11 вересня через військові навчання "Запад", причому таке рішення ухвалили ще до інциденту з падінням російських дронів.
- Сейм Латвії в четвер проголосував за повне закриття кордонів країни з Росією та Білоруссю під час військових навчань "Запад".
- Крім того, Польща і Латвія обмежили польоти над частиною своєї території біля кордону з Білоруссю.
Нагадаємо:
- Проєкт "Схеми" (Радіо Свобода), який спільно з журналістами білоруської служби Радіо Свобода та естонськими виданнями Delfi Estonia і Eesti Ekspress проаналізував знімки, зроблені супутником Planet Labs над територією Білорусі повідомив, що влада Білорусі за останні роки модернізувала низку своїх військових аеродромів, зокрема, і ті, з яких Росія атакувала Україну у 2022 році, а також розбудовує ракетну інфраструктуру на території країни.
- Також у Білорусі взялися будувати нові військові бази – один з таких об’єктів поблизу Мінська може мати стратегічне значення для Росії у війні проти України, адже, на думку експертів, саме там можуть розмістити російські балістичні ракети "Орєшнік".
- Крім того, журналісти на основі аналіз супутникових фото, помітили, що Білорусь розбудовує свою ракетну інфраструктуру.
- У лютому 2022 року Росія та Білорусь проводили 10-денні спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022", які викликають занепокоєння через зростання нарощування російських військ на кордонах України і побоювання потенційного вторгнення.