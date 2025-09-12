Усі розділи
Білорусь і Росія розпочали навчання "Запад-2025", що непокоїть НАТО

Іванна Костіна, Анастасія ПроцП'ятниця, 12 вересня 2025, 09:37
Білорусь і Росія розпочали навчання Запад-2025, що непокоїть НАТО
Ілюстративне фото: БелТА

12 вересня в Білорусі стартували стратегічні навчання "Запад-2025", під час яких білоруські та російські війська відпрацьовують дії з "відбиття можливої агресії" й підвищення взаємодії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на державне білоруське агентство БелТА

Деталі: Навчання триватиме до 16 вересня і проходитиме на полігонах Республіки Білорусь і Російської Федерації.

"Мета навчання – відпрацювання спільних дій білоруських і російських військ у рамках забезпечення військової безпеки Союзної держави і готовності до відбиття можливої агресії", – йдеться у повідомленні.

Ключові аспекти підготовки, на яких зосереджене навчання: вдосконалення навичок командування і штабів в управлінні військами під час відбиття агресії, підвищення рівня взаємодії між органами управління та польового вишколу військовослужбовців, а також відпрацювання спільних дій з нейтралізації загроз і стабілізації обстановки на кордонах Союзної держави.

"Запад-2025" – це плановий захід, якому передувала серія підготовчих маневрів на території обох країн.

Навчання на території Республіки Білорусь проводять на полігонах, розташованих у глибині країни або в її східних регіонах. Попри це у НАТО зберігають підвищену пильність через ці навчання.

Що передувало:

Нагадаємо:

  • Проєкт "Схеми" (Радіо Свобода), який спільно з журналістами білоруської служби Радіо Свобода та естонськими виданнями Delfi Estonia і Eesti Ekspress проаналізував знімки, зроблені супутником Planet Labs над територією Білорусі повідомив, що влада Білорусі за останні роки модернізувала низку своїх військових аеродромів, зокрема, і ті, з яких Росія атакувала Україну у 2022 році, а також розбудовує ракетну інфраструктуру на території країни.
  • Також у Білорусі взялися будувати нові військові бази – один з таких об’єктів поблизу Мінська може мати стратегічне значення для Росії у війні проти України, адже, на думку експертів, саме там можуть розмістити російські балістичні ракети "Орєшнік".
  • Крім того, журналісти на основі аналіз супутникових фото, помітили, що Білорусь розбудовує свою ракетну інфраструктуру.
  • У лютому 2022 року Росія та Білорусь проводили 10-денні спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022", які викликають занепокоєння через зростання нарощування російських військ на кордонах України і побоювання потенційного вторгнення.

