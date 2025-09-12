Беларусь и Россия начали учения "Запад-2025", которые беспокоят НАТО

12 сентября в Беларуси стартовали стратегические учения "Запад-2025", в ходе которых белорусские и российские войска отрабатывают действия по "отбитию возможной агрессии" и повышению взаимодействия.

Детали: Учения продлятся до 16 сентября и будут проходить на полигонах Республики Беларусь и Российской Федерации.

"Цель учения – отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии", – говорится в сообщении.

Ключевые аспекты подготовки, на которых сосредоточено учение: совершенствование навыков командования и штабов в управлении войсками во время отражения агрессии, повышение уровня взаимодействия между органами управления и полевой подготовки военнослужащих, а также отработка совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства.

"Запад-2025" – это плановое мероприятие, которому предшествовала серия подготовительных маневров на территории обеих стран.

Учения на территории Республики Беларусь проводятся на полигонах, расположенных в глубине страны или в ее восточных регионах. Несмотря на это в НАТО сохраняют повышенную бдительность из-за этих учений.

Польша полностью закрыла границу с Беларусью с вечера 11 сентября из-за военных учений "Запад", причем такое решение было принято еще до инцидента с падением российских дронов.

Сейм Латвии в четверг проголосовал за полное закрытие границ страны с Россией и Беларусью во время военных учений "Запад".

Кроме того, Польша и Латвия ограничили полеты над частью своей территории у границы с Беларусью.

