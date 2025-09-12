Беларусь и Россия начали учения "Запад-2025", которые беспокоят НАТО
12 сентября в Беларуси стартовали стратегические учения "Запад-2025", в ходе которых белорусские и российские войска отрабатывают действия по "отбитию возможной агрессии" и повышению взаимодействия.
Детали: Учения продлятся до 16 сентября и будут проходить на полигонах Республики Беларусь и Российской Федерации.
"Цель учения – отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии", – говорится в сообщении.
Ключевые аспекты подготовки, на которых сосредоточено учение: совершенствование навыков командования и штабов в управлении войсками во время отражения агрессии, повышение уровня взаимодействия между органами управления и полевой подготовки военнослужащих, а также отработка совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства.
"Запад-2025" – это плановое мероприятие, которому предшествовала серия подготовительных маневров на территории обеих стран.
Учения на территории Республики Беларусь проводятся на полигонах, расположенных в глубине страны или в ее восточных регионах. Несмотря на это в НАТО сохраняют повышенную бдительность из-за этих учений.
- Польша полностью закрыла границу с Беларусью с вечера 11 сентября из-за военных учений "Запад", причем такое решение было принято еще до инцидента с падением российских дронов.
- Сейм Латвии в четверг проголосовал за полное закрытие границ страны с Россией и Беларусью во время военных учений "Запад".
- Кроме того, Польша и Латвия ограничили полеты над частью своей территории у границы с Беларусью.
- Проект "Схемы" (Радио Свобода), который совместно с журналистами белорусской службы Радио Свобода и эстонскими изданиями Delfi Estonia и Eesti Ekspress проанализировал снимки, сделанные спутником Planet Labs над территорией Беларуси, сообщил, что власти Беларуси за последние годы модернизировали ряд своих военных аэродромов, в том числе и те, с которых Россия атаковала Украину в 2022 году, а также развивают ракетную инфраструктуру на территории страны.
- Также в Беларуси приступили к строительству новых военных баз – один из таких объектов вблизи Минска может иметь стратегическое значение для России в войне против Украины, ведь, по мнению экспертов, именно там могут разместить российские баллистические ракеты "Орешник".
- Кроме того, журналисты на основе анализа спутниковых фотографий заметили, что Беларусь развивает свою ракетную инфраструктуру.
- В феврале 2022 года Россия и Беларусь провели 10-дневные совместные военные учения, которые вызывают беспокойство из-за наращивания российских войск на границах Украины и опасений потенциального вторжения.