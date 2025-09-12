Росіяни вдарили 3 ракетами по селу на Сумщині: 2 загиблих та 5 поранених

Дві людини загинули та ще 5 дістали поранення внаслідок російського ракетного удару по Битицькому старостату на Сумщині вранці 12 вересня.

Джерело: Сумська обласна прокуратура в Facebook, голова Сумської ОВА Олег Григоров в Telegram

Дослівно прокуратура: "О 6:30 ворог ударив, за попередніми даними, трьома балістичними ракетами по житловому сектору Битицького старостату в Сумській громаді. Унаслідок атаки окупантів загинули два чоловіки, одному з яких 67 років, особа іншого встановлюється. Поранено щонайменше 5 людей".

Фото прокуратури

Деталі: За словами Григорова, в атакованому селі є руйнування та пошкодження у житловому секторі.

Фото прокуратури

