Росіяни вдарили 3 ракетами по селу на Сумщині: 2 загиблих та 5 поранених

Ірина БалачукП'ятниця, 12 вересня 2025, 09:57
Росіяни вдарили 3 ракетами по селу на Сумщині: 2 загиблих та 5 поранених
ФОТО ПРОКУРАТУРИ

Дві людини загинули та ще 5 дістали поранення внаслідок російського ракетного удару по Битицькому старостату на Сумщині вранці 12 вересня.

Джерело: Сумська обласна прокуратура в Facebook, голова Сумської ОВА Олег Григоров в Telegram

Дослівно прокуратура: "О 6:30 ворог ударив, за попередніми даними, трьома балістичними ракетами по житловому сектору Битицького старостату в Сумській громаді. Унаслідок атаки окупантів загинули два чоловіки, одному з яких 67 років, особа іншого встановлюється. Поранено щонайменше 5 людей". 

Фото прокуратури 

Деталі: За словами Григорова, в атакованому селі є руйнування та пошкодження у житловому секторі.

 
Фото прокуратури 

Передісторія:

Сумська областьракетний ударжертви
