Россияне нанесли 3 ракетных удара по селу в Сумской области: 2 погибших и 5 раненых

Два человека погибли и еще 5 получили ранения в результате российского ракетного удара по Бытицкому старостату в Сумской области утром 12 сентября.

Источник: Сумская областная прокуратура в Facebook, глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram

Дословно прокуратура: "В 6:30 враг нанес удар, по предварительным данным, тремя баллистическими ракетами по жилому сектору Бытицкого старостата в Сумской общине. В результате атаки оккупантов погибли два мужчины, одному из которых 67 лет, личность другого устанавливается. Ранены по меньшей мере 5 человек".

Реклама:

ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Детали: По словам Григорова, в атакованном селе есть разрушения и повреждения в жилом секторе.

ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Предыстория: