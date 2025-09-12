Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне нанесли 3 ракетных удара по селу в Сумской области: 2 погибших и 5 раненых

Ирина БалачукПятница, 12 сентября 2025, 09:57
Россияне нанесли 3 ракетных удара по селу в Сумской области: 2 погибших и 5 раненых
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Два человека погибли и еще 5 получили ранения в результате российского ракетного удара по Бытицкому старостату в Сумской области утром 12 сентября.

Источник: Сумская областная прокуратура в Facebook, глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram

Дословно прокуратура: "В 6:30 враг нанес удар, по предварительным данным, тремя баллистическими ракетами по жилому сектору Бытицкого старостата в Сумской общине. В результате атаки оккупантов погибли два мужчины, одному из которых 67 лет, личность другого устанавливается. Ранены по меньшей мере 5 человек". 

Реклама:
 
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Детали: По словам Григорова, в атакованном селе есть разрушения и повреждения в жилом секторе.

 
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Предыстория:

Сумская областьракетный ударжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоИз-за взрывов в Киевской области 28 поездов изменили маршруты – Свириденко
Взрывы боеприпасов на железной дороге: полиция начала расследование по факту нарушения правил безопасности
ГУР и ССО осуществили комбинированную атаку на железнодорожную инфраструктуру России – источник
Реакция Трампа на дроны РФ в Польше вызвала беспокойство в Европе – Reuters
видеоВ Генштабе объяснили повреждение железной дороги в Киевской области: детонация боеприпасов в поезде
Силы обороны Украины поразили дронами один из крупнейших российских НПЗ
Все новости...
Сумская область
СБУ разоблачила протоиерея УПЦ МП, который помогал врагу бить по Сумщине
На Сумщине под удар дрона РФ попали спасатели, в Запорожской области – женщина
В результате вражеской атаки в Сумской области погибла женщина, 7 раненых
Последние новости
16:47
В Кракове самолет сошел с полосы: полеты приостановлены
16:37
ВидеоFPV-дроны пограничников сорвали штурм россиян на севере Харьковщины
16:22
футболПервый пошел: украинец Ванат забил в своем дебютном матче за "Жирону"
16:20
фотоИз-за взрывов в Киевской области 28 поездов изменили маршруты – Свириденко
16:17
Ученые обнаружили, что части вспышек на Солнце на десятки миллионов градусов горячее, чем считалось до сих пор
16:15
У посла Украины в Албании случился сердечный приступ
16:08
Марченко оценил дефицит финансирования на 2026 год в 16 миллиардов евро: расчеты продолжаются
15:52
видеоДроны ГУР атаковали военное химическое производство в Пермском крае РФ
15:32
Прокуратура не смогла через суд снести многоэтажку, построенную вплотную к школе в Виннице
15:27
Украина в серии пенальти переиграла Польшу и завоевала бронзу Евролиги пляжного футбола
Все новости...
Реклама:
Реклама: