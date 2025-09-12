Россияне нанесли 3 ракетных удара по селу в Сумской области: 2 погибших и 5 раненых
Пятница, 12 сентября 2025, 09:57
Два человека погибли и еще 5 получили ранения в результате российского ракетного удара по Бытицкому старостату в Сумской области утром 12 сентября.
Источник: Сумская областная прокуратура в Facebook, глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram
Дословно прокуратура: "В 6:30 враг нанес удар, по предварительным данным, тремя баллистическими ракетами по жилому сектору Бытицкого старостата в Сумской общине. В результате атаки оккупантов погибли два мужчины, одному из которых 67 лет, личность другого устанавливается. Ранены по меньшей мере 5 человек".
Детали: По словам Григорова, в атакованном селе есть разрушения и повреждения в жилом секторе.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что россияне атаковали беспилотниками промышленную зону в г. Сумы, в результате чего погиб 65-летний охранник предприятия.