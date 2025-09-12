Усі розділи
Ірина БалачукП'ятниця, 12 вересня 2025, 10:35
ДПСУ про навчання Захід-25: Великої кількості російських військ у Білорусі не спостерігаємо
Фото ілюстративне з сайту ДПСУ

Україна наразі не спостерігає великої кількості російських військ на території Білорусі, чисельність контингенту, який прибув на навчаннях "Захід-2025", менша, ніж була, наприклад, у 2023 році, коли Росія тримала на території свого сателіта близько 10-12 тисяч військових.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі єдиного марафону новин

Пряма мова речника: "Великої кількості російських сил на території Білорусі зараз ми не спостерігаємо. Звісно що країна-терористка для цих навчань направила в Білорусь певні свої підрозділи, особовий склад і техніку, але їхня кількість суттєво менша, ніж навіть коли Росія тримала на території Білорусі у 2023 році близько 10-12 тисяч свого особового складу".

Деталі: За словами Демченка, ДПСУ продовжує спостерігати, що відбувається у Білорусі, і продовжує укріплювати обороноздатність по лінії кордону.

На питання, чи може ситуація у РБ змінитися дуже швидко, Демченко зазначив, що на перекидання великої кількості російських військ до Білорусі треба час. І розвідка зможе це помітити.

Він також наголосив, що зараз до російсько-білоруських навчань "Запад-2025" прикута увага не лише України, а й країн Європи.

"Можу заспокоїти: якоїсь активності у напрямку нашого кордону станом на зараз – власне така ж ситуація була й вчора – ми не спостерігаємо. На щастя, якогось ударного угруповання й до цього не формувалося, щоби воно було вже готове до якихось дій у напрямку кордону України. Але звісно, розслаблятися не варто, і маємо активно стежити за тим, як проходитимуть ці навчання, бо не можна виключати ні провокацій, ні інформаційного впливу", – підсумував Демченко.

Передісторія:

