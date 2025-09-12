ДПСУ про навчання "Захід-25": Великої кількості російських військ у Білорусі не спостерігаємо
Україна наразі не спостерігає великої кількості російських військ на території Білорусі, чисельність контингенту, який прибув на навчаннях "Захід-2025", менша, ніж була, наприклад, у 2023 році, коли Росія тримала на території свого сателіта близько 10-12 тисяч військових.
Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі єдиного марафону новин
Пряма мова речника: "Великої кількості російських сил на території Білорусі зараз ми не спостерігаємо. Звісно що країна-терористка для цих навчань направила в Білорусь певні свої підрозділи, особовий склад і техніку, але їхня кількість суттєво менша, ніж навіть коли Росія тримала на території Білорусі у 2023 році близько 10-12 тисяч свого особового складу".
Деталі: За словами Демченка, ДПСУ продовжує спостерігати, що відбувається у Білорусі, і продовжує укріплювати обороноздатність по лінії кордону.
На питання, чи може ситуація у РБ змінитися дуже швидко, Демченко зазначив, що на перекидання великої кількості російських військ до Білорусі треба час. І розвідка зможе це помітити.
Він також наголосив, що зараз до російсько-білоруських навчань "Запад-2025" прикута увага не лише України, а й країн Європи.
"Можу заспокоїти: якоїсь активності у напрямку нашого кордону станом на зараз – власне така ж ситуація була й вчора – ми не спостерігаємо. На щастя, якогось ударного угруповання й до цього не формувалося, щоби воно було вже готове до якихось дій у напрямку кордону України. Але звісно, розслаблятися не варто, і маємо активно стежити за тим, як проходитимуть ці навчання, бо не можна виключати ні провокацій, ні інформаційного впливу", – підсумував Демченко.
Передісторія:
- 12 вересня в Білорусі стартували стратегічні навчання "Захід-2025", під час яких білоруські та російські війська відпрацьовують дії з "відбиття можливої агресії" й підвищення взаємодії.
- Польща вирішила повністю закрити кордон з Білоруссю з вечора 11 вересня через військові навчання "Захід-2025", причому таке рішення ухвалили ще до інциденту з падінням російських дронів.
- Речниця російського МЗС Марія Захарова назвала це рішення Польщі "конфронтаційними кроками", покликаними "виправдати лінію на подальшу ескалацію напруженості в центрі Європи", і закликала Варшаву "задуматися про наслідки таких деструктивних кроків і переглянути ухвалене рішення в найкоротші терміни".
- Сейм Латвії в четвер проголосував за повне закриття кордонів країни з Росією та Білоруссю під час військових навчань "Захід-2025".
- Крім того, Польща і Латвія обмежили польоти над частиною своєї території біля кордону з Білоруссю.