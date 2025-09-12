Все разделы
ГПСУ об учениях "Запад-25": Большого количества российских войск в Беларуси не наблюдаем

Ирина БалачукПятница, 12 сентября 2025, 10:35
ГПСУ об учениях Запад-25: Большого количества российских войск в Беларуси не наблюдаем
Фото иллюстративное с сайта ГПСУ

Украина пока не наблюдает большого количества российских войск на территории Беларуси, численность контингента, прибывшего на учения "Запад-2025", меньше, чем была, например, в 2023 году, когда Россия держала на территории своего сателлита около 10-12 тысяч военных.

Источник: спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире единого марафона новостей

Прямая речь спикера: "Большого количества российских сил на территории Беларуси сейчас мы не наблюдаем. Конечно, страна-террористка для этих учений направила в Беларусь определенные свои подразделения, личный состав и технику, но их количество существенно меньше, чем даже когда Россия держала на территории Беларуси в 2023 году около 10-12 тысяч своего личного состава".

Детали: По словам Демченко, ГПСУ продолжает наблюдать за тем, что происходит в Беларуси, и продолжает укреплять обороноспособность по линии границы.

На вопрос, может ли ситуация в РБ измениться очень быстро, Демченко отметил, что на переброску большого количества российских войск в Беларусь нужно время. И разведка сможет это заметить.

Он также подчеркнул, что сейчас к российско-белорусским учениям "Запад-2025" приковано внимание не только Украины, но и стран Европы.

"Могу успокоить: какой-либо активности в направлении нашей границы по состоянию на сейчас – собственно такая же ситуация была и вчера – мы не наблюдаем. К счастью, какой-либо ударной группировки и до этого не формировалось, чтобы она была уже готова к каким-либо действиям в направлении границы Украины. Но, конечно, расслабляться не стоит, и мы должны активно следить за тем, как будут проходить эти учения, потому что нельзя исключать ни провокаций, ни информационного воздействия", – подытожил Демченко.

Предыстория: 

