На Харківщині дрон РФ атакував авто: поранені троє людей

12 вересня російський дрон атакував цивільний автомобіль у Шевченківській громаді Харківської області, внаслідок атаки постраждали 88-річна і 65-річна жінки та 76-річний чоловік.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: За його словами, у селі Сподобівка постраждали троє людей – 88-річна і 65-річна жінки та 76-річний чоловік.

Зазначається, що поранених госпіталізували, їм надають необхідну допомогу.

Що передувало: