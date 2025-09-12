Усі розділи
На Харківщині дрон РФ атакував авто: поранені троє людей

Анастасія ПроцП'ятниця, 12 вересня 2025, 12:58
На Харківщині дрон РФ атакував авто: поранені троє людей
фото: Харківська ОВА

12 вересня російський дрон атакував цивільний автомобіль у Шевченківській громаді Харківської області, внаслідок атаки постраждали 88-річна і 65-річна жінки та 76-річний чоловік. 

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов 

Деталі: За його словами, у селі Сподобівка постраждали троє людей – 88-річна і 65-річна жінки та 76-річний чоловік. 

Зазначається, що поранених госпіталізували, їм надають необхідну допомогу.

Що передувало:

  • Минулої доби російська армія атакувала Херсонську, Харківську, Дніпропетровську та Запорізьку області. Внаслідок ударів загинула одна людина, ще 19 людей дістали поранення.

