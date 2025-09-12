На Харківщині дрон РФ атакував авто: поранені троє людей
П'ятниця, 12 вересня 2025, 12:58
12 вересня російський дрон атакував цивільний автомобіль у Шевченківській громаді Харківської області, внаслідок атаки постраждали 88-річна і 65-річна жінки та 76-річний чоловік.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Деталі: За його словами, у селі Сподобівка постраждали троє людей – 88-річна і 65-річна жінки та 76-річний чоловік.
Зазначається, що поранених госпіталізували, їм надають необхідну допомогу.
Що передувало:
- Минулої доби російська армія атакувала Херсонську, Харківську, Дніпропетровську та Запорізьку області. Внаслідок ударів загинула одна людина, ще 19 людей дістали поранення.