В Харьковской области дрон РФ атаковал автомобиль: ранены три человека
Пятница, 12 сентября 2025, 12:58
12 сентября российский дрон атаковал гражданский автомобиль в Шевченковской общине Харьковской области, в результате атаки пострадали 88-летняя и 65-летняя женщины и 76-летний мужчина.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
Детали: По его словам, в селе Сподобівка пострадали три человека – 88-летняя и 65-летняя женщины и 76-летний мужчина.
Реклама:
Отмечается, что раненые госпитализированы, им оказывают необходимую помощь.
Что предшествовало:
- За прошедшие сутки российская армия атаковала Херсонскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Запорожскую области. В результате ударов погиб один человек, еще 19 человек получили ранения.