В Харьковской области дрон РФ атаковал автомобиль: ранены три человека

12 сентября российский дрон атаковал гражданский автомобиль в Шевченковской общине Харьковской области, в результате атаки пострадали 88-летняя и 65-летняя женщины и 76-летний мужчина.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: По его словам, в селе Сподобівка пострадали три человека – 88-летняя и 65-летняя женщины и 76-летний мужчина.

Отмечается, что раненые госпитализированы, им оказывают необходимую помощь.

Что предшествовало: