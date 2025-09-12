Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Харьковской области дрон РФ атаковал автомобиль: ранены три человека

Анастасия ПроцПятница, 12 сентября 2025, 12:58
В Харьковской области дрон РФ атаковал автомобиль: ранены три человека
фото: Харьковская ОВА

12 сентября российский дрон атаковал гражданский автомобиль в Шевченковской общине Харьковской области, в результате атаки пострадали 88-летняя и 65-летняя женщины и 76-летний мужчина.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: По его словам, в селе Сподобівка пострадали три человека – 88-летняя и 65-летняя женщины и 76-летний мужчина.

Реклама:

Отмечается, что раненые госпитализированы, им оказывают необходимую помощь.

Что предшествовало:

  • За прошедшие сутки российская армия атаковала Херсонскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Запорожскую области. В результате ударов погиб один человек, еще 19 человек получили ранения.

Харьковская областьбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоИз-за взрывов в Киевской области 28 поездов изменили маршруты – Свириденко
Взрывы боеприпасов на железной дороге: полиция начала расследование по факту нарушения правил безопасности
ГУР и ССО осуществили комбинированную атаку на железнодорожную инфраструктуру России – источник
Реакция Трампа на дроны РФ в Польше вызвала беспокойство в Европе – Reuters
видеоВ Генштабе объяснили повреждение железной дороги в Киевской области: детонация боеприпасов в поезде
Силы обороны Украины поразили дронами один из крупнейших российских НПЗ
Все новости...
Харьковская область
Один человек погиб и 19 ранены в результате атак РФ на четыре области
За день от атак РФ на Купянщине пострадали 10 человек
Чиновницу из Харьковской области и полтавского предпринимателя подозревают в "схемах" на строительстве укрытий
Последние новости
16:47
В Кракове самолет сошел с полосы: полеты приостановлены
16:37
ВидеоFPV-дроны пограничников сорвали штурм россиян на севере Харьковщины
16:22
футболПервый пошел: украинец Ванат забил в своем дебютном матче за "Жирону"
16:20
фотоИз-за взрывов в Киевской области 28 поездов изменили маршруты – Свириденко
16:17
Ученые обнаружили, что части вспышек на Солнце на десятки миллионов градусов горячее, чем считалось до сих пор
16:15
У посла Украины в Албании случился сердечный приступ
16:08
Марченко оценил дефицит финансирования на 2026 год в 16 миллиардов евро: расчеты продолжаются
15:52
видеоДроны ГУР атаковали военное химическое производство в Пермском крае РФ
15:32
Прокуратура не смогла через суд снести многоэтажку, построенную вплотную к школе в Виннице
15:27
Украина в серии пенальти переиграла Польшу и завоевала бронзу Евролиги пляжного футбола
Все новости...
Реклама:
Реклама: