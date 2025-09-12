Зеленський порівняв Келлога з системою Patriot і запропонував йому громадянство
П'ятниця, 12 вересня 2025, 17:55
Президент Володимир Зеленський заявив спецпредставнику президента США Кіту Келлогу, що він є не гіршою протиповітряною обороною для України, ніж установки Patriot.
Джерело: Зеленський під час виступу в Києві
Пряма мова Зеленського: "Хочу особливо подякувати генералу Келлогу. Раніше ми цього не знали, але виявилося, що в США є ППО не гірше, ніж "Петріоти".
Про це дійсно говорять щоразу, коли ви тут. Коли ви в Києві, кияни точно можуть трохи виспатися...
Я готовий надати генералу Келлогу громадянство. Все, що потрібно – квартиру, все що потрібно".
Нагадаємо: В ніч на 12 вересня Росія атакувала 40 ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера" та дронами інших типів, ППО знешкодила 33 ворожі БпЛА.