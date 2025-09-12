Зеленський порівняв Келлога з системою Patriot і запропонував йому громадянство

Президент Володимир Зеленський заявив спецпредставнику президента США Кіту Келлогу, що він є не гіршою протиповітряною обороною для України, ніж установки Patriot.

Джерело: Зеленський під час виступу в Києві

Пряма мова Зеленського: "Хочу особливо подякувати генералу Келлогу. Раніше ми цього не знали, але виявилося, що в США є ППО не гірше, ніж "Петріоти".

Про це дійсно говорять щоразу, коли ви тут. Коли ви в Києві, кияни точно можуть трохи виспатися...

Я готовий надати генералу Келлогу громадянство. Все, що потрібно – квартиру, все що потрібно".

Нагадаємо: В ніч на 12 вересня Росія атакувала 40 ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера" та дронами інших типів, ППО знешкодила 33 ворожі БпЛА.