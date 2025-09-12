Зеленский сравнил Келлога с системой Patriot и предложил ему гражданство

Президент Владимир Зеленский заявил спецпредставителю президента США Киту Келлогу, что он является не худшей противовоздушной обороной для Украины, чем установки Patriot.

Источник: Зеленский во время выступления в Киеве

Прямая речь Зеленского: "Хочу особо поблагодарить генерала Келлога. Раньше мы этого не знали, но оказалось, что в США есть ПВО не хуже, чем "Петриоты".

Реклама:

Об этом действительно говорят каждый раз, когда вы здесь. Когда вы в Киеве, киевляне точно могут немного выспаться...

Я готов предоставить генералу Келлогу гражданство. Все, что нужно – квартиру, все, что нужно".

Напомним: В ночь на 12 сентября Россия атаковала 40 ударными беспилотниками типа Shahed, "Гербера" и дронами других типов, ПВО обезвредила 33 вражеских БПЛА.