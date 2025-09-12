У НАТО наполягають, що відбиття атаки дронів РФ на Польщу винищувачами F-35 було ефективним

Алексус Гринкевич у 2022 році. ілюстративне фото з Вікіпедії

Верховний командувач Обʼєднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич вважає успішною операцію зі збиття російських безпілотників, які порушили повітряний простір Польщі.

Джерело: Гринкевич у пʼятницю на пресконференції в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, цитує "Європейська правда"

Деталі: Генерала попросили прокоментувати критику операції НАТО в Польщі, якій вдалось збити невеликий відсоток дронів у порівнянні з українськими військами.

Реклама:

"Я справді вважаю, що це була досить успішна операція – перехоплення дронів, яке ми здійснили за допомогою нідерландських F-35 та інших засобів, які цьому сприяли", – сказав він.

Топкомандувач НАТО додав, що ця операція, як і інші подібні ситуації, дозволяє знайти шляхи посилення ефективності сил Альянсу в майбутньому.

"На мій погляд, масштаб порушення (повітряного простору. – ред.) кілька днів тому був, очевидно, більшим, ніж попередні. Тому залучення додаткових ресурсів, які стосуються цієї проблеми, допоможе нам це вирішити", – сказав Гринкевич.

614РЕКЛАМА:

Він також сказав, що не хоче, аби військові НАТО "думали про те, скільки коштує їхня зброя – я хочу, щоб вони думали про захист своїх громадян".

Передісторія:

За останніми даними, фрагменти російських дронів були знайдені в 17 населених пунктах на території п'яти воєводств Польщі, найбільше – 10 – у Люблінському воєводстві.

На цьому тлі Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" (Eastern Sentry) для зміцнення свого східного флангу.

Президент Володимир Зеленський запропонував НАТО варіант ефективної відповіді на російську дронову атаку в тому вигляді, який не означатиме участі Альянсу у війні.

Детально про наслідки атаки читайте у статті "Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу".