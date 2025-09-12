У НАТО наполягають, що відбиття атаки дронів РФ на Польщу винищувачами F-35 було ефективним
Верховний командувач Обʼєднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич вважає успішною операцію зі збиття російських безпілотників, які порушили повітряний простір Польщі.
Джерело: Гринкевич у пʼятницю на пресконференції в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, цитує "Європейська правда"
Деталі: Генерала попросили прокоментувати критику операції НАТО в Польщі, якій вдалось збити невеликий відсоток дронів у порівнянні з українськими військами.
"Я справді вважаю, що це була досить успішна операція – перехоплення дронів, яке ми здійснили за допомогою нідерландських F-35 та інших засобів, які цьому сприяли", – сказав він.
Топкомандувач НАТО додав, що ця операція, як і інші подібні ситуації, дозволяє знайти шляхи посилення ефективності сил Альянсу в майбутньому.
"На мій погляд, масштаб порушення (повітряного простору. – ред.) кілька днів тому був, очевидно, більшим, ніж попередні. Тому залучення додаткових ресурсів, які стосуються цієї проблеми, допоможе нам це вирішити", – сказав Гринкевич.
Він також сказав, що не хоче, аби військові НАТО "думали про те, скільки коштує їхня зброя – я хочу, щоб вони думали про захист своїх громадян".
Передісторія:
- За останніми даними, фрагменти російських дронів були знайдені в 17 населених пунктах на території п'яти воєводств Польщі, найбільше – 10 – у Люблінському воєводстві.
- На цьому тлі Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" (Eastern Sentry) для зміцнення свого східного флангу.
- Президент Володимир Зеленський запропонував НАТО варіант ефективної відповіді на російську дронову атаку в тому вигляді, який не означатиме участі Альянсу у війні.
Детально про наслідки атаки читайте у статті "Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу".