У НАТО наполягають, що відбиття атаки дронів РФ на Польщу винищувачами F-35 було ефективним

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоП'ятниця, 12 вересня 2025, 19:48
У НАТО наполягають, що відбиття атаки дронів РФ на Польщу винищувачами F-35 було ефективним
Алексус Гринкевич у 2022 році. ілюстративне фото з Вікіпедії

Верховний командувач Обʼєднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич вважає успішною операцію зі збиття російських безпілотників, які порушили повітряний простір Польщі.

Джерело: Гринкевич у пʼятницю на пресконференції в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, цитує "Європейська правда"

Деталі: Генерала попросили прокоментувати критику операції НАТО в Польщі, якій вдалось збити невеликий відсоток дронів у порівнянні з українськими військами.

"Я справді вважаю, що це була досить успішна операція – перехоплення дронів, яке ми здійснили за допомогою нідерландських F-35 та інших засобів, які цьому сприяли", – сказав він.

Топкомандувач НАТО додав, що ця операція, як і інші подібні ситуації, дозволяє знайти шляхи посилення ефективності сил Альянсу в майбутньому.

"На мій погляд, масштаб порушення (повітряного простору. – ред.) кілька днів тому був, очевидно, більшим, ніж попередні. Тому залучення додаткових ресурсів, які стосуються цієї проблеми, допоможе нам це вирішити", – сказав Гринкевич.

Він також сказав, що не хоче, аби військові НАТО "думали про те, скільки коштує їхня зброя – я хочу, щоб вони думали про захист своїх громадян".

Передісторія:

Детально про наслідки атаки читайте у статті "Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу".

НАТОбезпілотникиПольщавійна
