Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В НАТО настаивают, что отражение атаки дронов РФ на Польшу истребителями F-35 было эффективным

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоПятница, 12 сентября 2025, 19:48
В НАТО настаивают, что отражение атаки дронов РФ на Польшу истребителями F-35 было эффективным
Алексус Гринкевич в 2022 году. Иллюстративное фото из Википедии

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич считает успешной операцию по сбитию российских беспилотников, нарушивших воздушное пространство Польши.

Источник: Гринкевич в пятницу на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, цитирует "Европейская правда"

Детали: Генерала попросили прокомментировать критику операции НАТО в Польше, которой удалось сбить небольшой процент дронов по сравнению с украинскими войсками.

Реклама:

"Я действительно считаю, что это была довольно успешная операция – перехват дронов, который мы осуществили с помощью нидерландских F-35 и других средств, которые этому способствовали", – сказал он.

Топкомандующий НАТО добавил, что эта операция, как и другие подобные ситуации, позволяет найти пути усиления эффективности сил Альянса в будущем.

"На мой взгляд, масштаб нарушения (воздушного пространства. – ред.) несколько дней назад был, очевидно, больше, чем предыдущие. Поэтому привлечение дополнительных ресурсов, касающихся этой проблемы, поможет нам это решить", – сказал Гринкевич.

РЕКЛАМА:

Он также сказал, что не хочет, чтобы военные НАТО "думали о том, сколько стоит их оружие – я хочу, чтобы они думали о защите своих граждан".

Предыстория:

Подробно о последствиях атаки читайте в статье "Что является целью РФ и почему НАТО не считает "нападением" атаку дронов на Польшу".

НАТОбеспилотникиПольшавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: РФ планирует две тяжелые наступательные кампании, три предыдущие – провалились
Reuters: США одобрили первые поставки оружия Украине за счет союзников НАТО
В ОП состоялась встреча президента со "Слугами народа"
Детективу НАБУ, который вел дело Миндыча, сообщили о новом подозрении
Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку
Почти за год уволили 57 прокуроров со статусом инвалидности
Все новости...
НАТО
Зеленский предложил НАТО ответ на атаку дронов РФ по Польше
В Бундестаге призвали НАТО сбивать российские дроны над Украиной
Франция отправит три истребителя Rafale для защиты восточного фланга НАТО и Польши
Последние новости
03:14
Россияне атаковали Черкасщину дронами, есть последствия для критической инфраструктуры – ОВА
02:46
Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом
01:52
МАГАТЭ зафиксировало обстрелы и "черный дым" возле ЗАЭС
01:41
UCI сомневается в возможности проведения в Испании международных велогонок
01:12
В Германии прошла серия обысков у подозреваемых в правом экстремизме
00:30
После разговора с Трампом фон дер Ляйен анонсировала 19-й пакет санкций ЕС против России
23:53
Monobank обновил "Дашборд" – теперь можно подробнее посмотреть, на что тратят деньги его клиенты
23:53
Формула-1 объявила расписание спринтерских гонок сезона-2026
23:47
Зеленский: РФ планирует две тяжелые наступательные кампании, три предыдущие – провалились
23:40
Украинское дерби во втором туре: расписание матчей ХИТа и Kyiv Futsal в Лиге чемпионов
Все новости...
Реклама:
Реклама: