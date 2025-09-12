В НАТО настаивают, что отражение атаки дронов РФ на Польшу истребителями F-35 было эффективным
Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич считает успешной операцию по сбитию российских беспилотников, нарушивших воздушное пространство Польши.
Источник: Гринкевич в пятницу на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, цитирует "Европейская правда"
Детали: Генерала попросили прокомментировать критику операции НАТО в Польше, которой удалось сбить небольшой процент дронов по сравнению с украинскими войсками.
"Я действительно считаю, что это была довольно успешная операция – перехват дронов, который мы осуществили с помощью нидерландских F-35 и других средств, которые этому способствовали", – сказал он.
Топкомандующий НАТО добавил, что эта операция, как и другие подобные ситуации, позволяет найти пути усиления эффективности сил Альянса в будущем.
"На мой взгляд, масштаб нарушения (воздушного пространства. – ред.) несколько дней назад был, очевидно, больше, чем предыдущие. Поэтому привлечение дополнительных ресурсов, касающихся этой проблемы, поможет нам это решить", – сказал Гринкевич.
Он также сказал, что не хочет, чтобы военные НАТО "думали о том, сколько стоит их оружие – я хочу, чтобы они думали о защите своих граждан".
Предыстория:
- По последним данным, фрагменты российских дронов были найдены в 17 населенных пунктах на территории пяти воеводств Польши, больше всего – 10 – в Люблинском воеводстве.
- На этом фоне Североатлантический альянс решил начать операцию под названием "Восточный страж" (Eastern Sentry) для укрепления своего восточного фланга.
- Президент Владимир Зеленский предложил НАТО вариант эффективного ответа на российскую дронную атаку в том виде, который не будет означать участия Альянса в войне.
