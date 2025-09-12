В НАТО настаивают, что отражение атаки дронов РФ на Польшу истребителями F-35 было эффективным

Алексус Гринкевич в 2022 году. Иллюстративное фото из Википедии

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич считает успешной операцию по сбитию российских беспилотников, нарушивших воздушное пространство Польши.

Источник: Гринкевич в пятницу на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, цитирует "Европейская правда"

Детали: Генерала попросили прокомментировать критику операции НАТО в Польше, которой удалось сбить небольшой процент дронов по сравнению с украинскими войсками.

"Я действительно считаю, что это была довольно успешная операция – перехват дронов, который мы осуществили с помощью нидерландских F-35 и других средств, которые этому способствовали", – сказал он.

Топкомандующий НАТО добавил, что эта операция, как и другие подобные ситуации, позволяет найти пути усиления эффективности сил Альянса в будущем.

"На мой взгляд, масштаб нарушения (воздушного пространства. – ред.) несколько дней назад был, очевидно, больше, чем предыдущие. Поэтому привлечение дополнительных ресурсов, касающихся этой проблемы, поможет нам это решить", – сказал Гринкевич.

Он также сказал, что не хочет, чтобы военные НАТО "думали о том, сколько стоит их оружие – я хочу, чтобы они думали о защите своих граждан".

Предыстория:

По последним данным, фрагменты российских дронов были найдены в 17 населенных пунктах на территории пяти воеводств Польши, больше всего – 10 – в Люблинском воеводстве.

На этом фоне Североатлантический альянс решил начать операцию под названием "Восточный страж" (Eastern Sentry) для укрепления своего восточного фланга.

Президент Владимир Зеленский предложил НАТО вариант эффективного ответа на российскую дронную атаку в том виде, который не будет означать участия Альянса в войне.

Подробно о последствиях атаки читайте в статье "Что является целью РФ и почему НАТО не считает "нападением" атаку дронов на Польшу".