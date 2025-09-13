У Генштабі переконують, що ситуація у Куп’янську і трубопровід – під контролем ЗСУ

У Генеральному штабі 13 вересня заявили, що ситуація у місті Куп’янськ Харківської області та його околицях, а також трубопровід, через який могли би проникнули російські окупанти, знаходяться під контролем Збройних сил України.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook, джерела УП

Дослівно: "Вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп’янська, перебуває під контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо у місто".

Деталі: У Генштабі розповіли, що у районі Куп'янська декілька трубопроводів. "Три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені, вихід з четвертої знаходиться під контролем сил оборони", - говориться у повідомленні.

За даним Генштабу, в місті проводиться контрдиверсійна операція, навколо міста - пошуково-ударні діі.

Також повідомляється, що з початку операції, за два тижні, втрати противника склали 395 осіб, із них 288 - безповоротні.

На підходах до Куп’янська, в районах населених пунктів Радьківка і Голубівка, воїни ЗСУ знешкодили загалом 265 росіян. В районі самого міста - ще 128.

"Крім того, особовий склад противника потрапляє в полон, поповнюючи обмінний фонд та надаючи свідчення, що будуть використані проти окупантів. Оборонна операція на Куп’янському напрямку триває. Нашими підрозділами вживаються необхідні заходи для посилення стійкості оборони та ліквідації ворога", - говориться у повідомленні.

За даними УП у Силах оборони, ситуація на Купʼянському напрямку дуже складна. Російська армія, рухаючись від свого виступу північніше Купʼянська, дійшла до основної дороги до міста Шевченкове-Первомайське-Грушівка-Благодатівка-Купʼянськ. Таким чином окупанти хочуть взяти місто в кільце.

Що було раніше: Перед цим аналітики проєкту DeepState повідомляли, що росіяни втретє після випадків біля Суджі та в Авдіївці використали труби для просочування своїх груп.