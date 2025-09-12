DeepState: Росіяни через газову трубу долають Оскіл та заходять у Куп'янськ

Аналітики проєкту DeepState повідомляють, що росіяни втретє після випадків біля Суджі та в Авдіївці використали труби для просочування своїх груп.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Входи в трубу знаходяться в районі Лиману Першого. Для пересування у трубі використовуються спеціально розроблені лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота. Маршрут до околиць Куп'янська займає приблизно 4 доби, тому по дорозі зроблені спеціальні місця для відпочинку та запаси провізії.

Реклама:

Таким чином організовані групи противника без серйозних втрат добираються до Радьківки, а далі переміщуються на південь у ліс, який контролюють. Після цього розосереджуються в Куп'янську і доходять до залізниці".

Аналітики проєкту DeepState повідомляють, що росіяни втретє після випадків біля Суджі та в Авдіївці використали труби для просочування своїх груп.



Відео - DeepState pic.twitter.com/AvxJCQugPP — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 12, 2025

614РЕКЛАМА:

Деталі: За даними DeepState, у самому Куп'янську вже є позиції для зльоту російських пілотів FPV.

Також повідомляють, що проблемою є відсутність примусової евакуації місцевих жителів, які перебувають в одних будинках з противником, через що не можна здійснювати ураження.

Що передувало:

Зранку 8 березня близько сотні військовослужбовців російської армії пройшли газопроводом до позицій Сил оборони в районі Суджі.