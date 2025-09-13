Все разделы
В Генштабе уверяют, что ситуация в Купянске и трубопровод – под контролем ВСУ

Станислав Погорилов, Ольга КириленкоСуббота, 13 сентября 2025, 14:24
В Генштабе уверяют, что ситуация в Купянске и трубопровод – под контролем ВСУ
фото: МВС

В Генеральном штабе 13 сентября заявили, что ситуация в городе Купянск Харьковской области и его окрестностях, а также трубопровод, через который могли проникнуть российские оккупанты, находятся под контролем Вооруженных сил Украины.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook, источники УП

Дословно: "Выход из трубопровода, который враг использовал для перемещения личного состава в Купянск, находится под контролем украинских защитников. Трубопровод не ведет непосредственно в город".

Детали: В Генштабе рассказали, что в районе Купянска несколько трубопроводов. "Три нитки из четырех уже повреждены и затоплены, выход из четвертой находится под  контролем сил обороны", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в городе проводится контрдиверсионная операция, вокруг города - поисково-ударные действия.

Также сообщается, что с начала операции, за две недели, потери противника составили 395 человек, из них 288 - безвозвратные.

На подходах к Купянску, в районах населенных пунктов Радьковка и Голубовка, воины ВСУ обезвредили в общей сложности 265 россиян. В районе самого города - еще 128.

"Кроме того, личный состав противника попадает в плен, пополняя обменный фонд и давая показания, которые будут использованы против оккупантов. Оборонительная операция на Купянском направлении продолжается. Нашими подразделениями принимаются необходимые меры для усиления устойчивости обороны и ликвидации врага", - говорится в сообщении.

По данным УП в Силах обороны, ситуация на Купянском направлении очень сложная. Российская армия, двигаясь от своего выступления севернее Купянска, дошла до основной дороги к городу Шевченково-Первомайское-Грушевка-Благодатовка-Купянск. Таким образом оккупанты хотят взять город в кольцо.

 

Что предшествовало: Перед этим аналитики проекта DeepState сообщали, что россияне в третий раз после случаев возле Суджи и в Авдеевке использовали трубы для просачивания своих групп.

