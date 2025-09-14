Ударні БпЛА вразили нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ

У ніч на 14 вересня ударні безпілотники вразили нафтопереробний завод у Ленінградській області Росії.

Джерело: моніторингові Telegram-канали

Деталі: Внаслідок атаки на території підприємства зафіксовано вибухи та пожежі.

"Кірішінефтеоргсинтез" (КІНЕФ) знаходиться на відстані понад 800 кілометрів від кордону з Україною і є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Він розташований у місті Кіріші Ленінградської області та належить до дочірніх підприємств компанії "Сургутнафтогаз". Завод має потужність переробки понад 10 мільйонів тонн нафти на рік і виробляє широкий спектр нафтопродуктів, включаючи бензин, дизельне паливо, авіаційне паливо та інші. КІНЕФ забезпечує значну частину потреб Росії в нафтопродуктах і є важливим елементом енергетичної інфраструктури країни.

Доповнено: Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що три безпілотники в районі міста Кіріші були збиті, проте їх уламки спричинили пожежу на території підприємства. За його словами, загоряння швидко загасили, жертв і постраждалих немає.

Вранці Міноборони РФ заявило, що сили ППО за ніч нібито знищили і перехопили 80 українських дронів. 30 – над Брянською областю, 15 – над територією тимчасово окупованого Криму, 12 – над Смоленською областю, 10 – над Калузькою, 5 – над Новгородською, 3 – над акваторією Азовського моря, 2 – над Ленінградською областю, по одному над Орловською, Рязанською та Ростовською.

