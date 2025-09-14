Все разделы
Ударные БпЛА поразили нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области РФ

Иван ДьяконовВоскресенье, 14 сентября 2025, 05:21
Ударные БпЛА поразили нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области РФ
Фото из соцсетей

В ночь на 14 сентября ударные беспилотники поразили нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области России.

Источник: российские Telegram-каналы

Детали: В результате атаки на территории предприятия зафиксированы взрывы и пожары.

"Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Он расположен в городе Кириши Ленинградской области и относится к дочерним предприятиям компании "Сургутнефтегаз". Завод имеет мощность переработки более 10 миллионов тонн нефти в год и производит широкий спектр нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие. КИНЕФ обеспечивает значительную часть потребностей России в нефтепродуктах и является важным элементом энергетической инфраструктуры страны.

Дополнено: Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что три беспилотника в районе города Кириши были сбиты, однако их обломки вызвали пожар на территории предприятия. По его словам, возгорание быстро потушили, жертв и пострадавших нет.

Утром Минобороны РФ заявило, что силы ПВО за ночь якобы уничтожили и перехватили 80 украинских дронов. 30 – над территорией Брянской области, 15 – над территорией аннексированного Крыма, 12 – над территорией Смоленской области, 10 – над Калужской, 5 – над Новгородской, 3 – над акваторией Азовского моря, 2 – над территорией Ленинградской области, по одному над Орловской, Рязанской и Ростовской.

Предыстория:

  • 8 марта 2025 года КИНЕФ уже подвергался удару беспилотников. Тогда российские власти заявляли, что один из дронов попал в резервуар, а другой был сбит на подлете к предприятию.

