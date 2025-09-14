Усі розділи
На Київщині через пошкодження залізниці скасували низку приміських і регіональних рейсів

Іван Д'яконов, Тетяна ОлійникНеділя, 14 вересня 2025, 09:46
На Київщині через пошкодження залізниці скасували низку приміських і регіональних рейсів
Ілюстративне фото: Getty Images

Через пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині було скасовано частину приміських і регіональних поїздів, а також обмежено маршрути окремих рейсів.

Джерело: "Укрзалізниця

Деталі: В компанії повідомили, що мова йде про ділянки Київ – Фастів, Київ – Миронівка, Київ – Коростень.

Тимчасово скасовані такі рейси:

  • №6001, №6005, №6007 Київ – Фастів;
  • №6003 Київ – Козятин;
  • №6009, №6702 Київ – Миронівка;
  • №6041 Київ – Васильків-Центр;
  • №6002, №6008, №6010, №7030 Фастів – Київ;
  • №6540 Фастів – Святошин;
  • №6042 та №6046 Васильків-Центр – Київ;
  • №6906 Київ – Ніжин;
  • №6917 Ніжин – Київ;
  • №6235 Миронівка – Фастів.

Крім того, обмежено маршрути поїздів:

  • №895 Конотоп – Фастів курсуватиме лише до Києва;
  • №892 Фастів – Славутич матиме маршрут Київ – Славутич;
  • №6004 та №6006 Фастів – Київ курсуватимуть за маршрутом Фастів – Мотовилівка.

Оновлено: Станом на 9 ранку в "Укрзалізниці" повідомили, що ДСНС, залізничники та інші служби роблять усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки надзвичайної події на Київщині та повернути штатні маршрути пасажирським поїздам.
Втім, протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, доки вони слідують обʼїзними маршрутами. 

Змінені маршрути:

Через Коростень курсують поїзди:

  • №1/123 Харків – Ворохта, Івано-Франківськ
  • №73 Харків – Перемишль
  • №79 Дніпро – Львів
  • №119 Дніпро – Холм
  • №243/63/111 Київ, Харків, Ізюм – Львів
  • №24 Холм – Київ
  • №92 Львів – Київ
  • №52 Перемишль – Київ
  • №9/159 Київ – Будапешт, Трускавець
  • №750 Ужгород – Київ

Через Трипілля-Дністровське – Миронівку:

  • №22/104 Львів – Харків, Краматорськ
  • №130/126/90 Мукачево, Перемишль – Полтава, Кременчук, Київ
  • №106 Одеса – Київ
  • №260/258 Чоп, Ясіня – Кременчук, Кропивницький
  • №82/81 Ужгород – Київ
  • №14 Солотвино – Київ
  • №716 Перемишль – Київ
  • №76 Кривий Ріг – Київ
  • №140 Кам’янець-Подільський – Київ
  • №139 Київ – Кам’янець-Подільський
  • №143/141 Суми, Чернігів – Рахів
  • №21/103 Харків, Краматорськ – Львів
  • №113 Харків – Львів
  • №755 Київ – Луцьк
  • №753 Кривий Ріг – Київ
  • №265 Київ – Одеса
  • №117 Київ – Жмеринка
  • №715 Київ – Перемишль.

Передісторія:

  • Раніше "Укрзалізниця" повідомила про затримки та зміну маршрутів низки пасажирських поїздів через пошкодження інфраструктури поблизу Києва. Згідно з повідомленням компанії, низка поїздів, які слідують через станцію Боярка, курсуватиме зміненими маршрутом.
  • Начальник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що у Фастівському районі Київщини сталася надзвичайна подія, внаслідок якої пошкоджено залізничну інфраструктуру. Трьом жінкам надано медичну допомогу. 

залізницяКиївська область
