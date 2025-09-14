На Київщині через пошкодження залізниці скасували низку приміських і регіональних рейсів

Через пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині було скасовано частину приміських і регіональних поїздів, а також обмежено маршрути окремих рейсів.

Джерело: "Укрзалізниця"

Деталі: В компанії повідомили, що мова йде про ділянки Київ – Фастів, Київ – Миронівка, Київ – Коростень.

Тимчасово скасовані такі рейси:

№6001, №6005, №6007 Київ – Фастів;

№6003 Київ – Козятин;

№6009, №6702 Київ – Миронівка;

№6041 Київ – Васильків-Центр;

№6002, №6008, №6010, №7030 Фастів – Київ;

№6540 Фастів – Святошин;

№6042 та №6046 Васильків-Центр – Київ;

№6906 Київ – Ніжин;

№6917 Ніжин – Київ;

№6235 Миронівка – Фастів.

Крім того, обмежено маршрути поїздів:

№895 Конотоп – Фастів курсуватиме лише до Києва;

№892 Фастів – Славутич матиме маршрут Київ – Славутич;

№6004 та №6006 Фастів – Київ курсуватимуть за маршрутом Фастів – Мотовилівка.

Оновлено: Станом на 9 ранку в "Укрзалізниці" повідомили, що ДСНС, залізничники та інші служби роблять усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки надзвичайної події на Київщині та повернути штатні маршрути пасажирським поїздам.

Втім, протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, доки вони слідують обʼїзними маршрутами.

Змінені маршрути:

Через Коростень курсують поїзди:

№1/123 Харків – Ворохта, Івано-Франківськ

№73 Харків – Перемишль

№79 Дніпро – Львів

№119 Дніпро – Холм

№243/63/111 Київ, Харків, Ізюм – Львів

№24 Холм – Київ

№92 Львів – Київ

№52 Перемишль – Київ

№9/159 Київ – Будапешт, Трускавець

№750 Ужгород – Київ

Через Трипілля-Дністровське – Миронівку:

№22/104 Львів – Харків, Краматорськ

№130/126/90 Мукачево, Перемишль – Полтава, Кременчук, Київ

№106 Одеса – Київ

№260/258 Чоп, Ясіня – Кременчук, Кропивницький

№82/81 Ужгород – Київ

№14 Солотвино – Київ

№716 Перемишль – Київ

№76 Кривий Ріг – Київ

№140 Кам’янець-Подільський – Київ

№139 Київ – Кам’янець-Подільський

№143/141 Суми, Чернігів – Рахів

№21/103 Харків, Краматорськ – Львів

№113 Харків – Львів

№755 Київ – Луцьк

№753 Кривий Ріг – Київ

№265 Київ – Одеса

№117 Київ – Жмеринка

№715 Київ – Перемишль.

Передісторія: