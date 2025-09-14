На Київщині через пошкодження залізниці скасували низку приміських і регіональних рейсів
Через пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині було скасовано частину приміських і регіональних поїздів, а також обмежено маршрути окремих рейсів.
Джерело: "Укрзалізниця"
Деталі: В компанії повідомили, що мова йде про ділянки Київ – Фастів, Київ – Миронівка, Київ – Коростень.
Тимчасово скасовані такі рейси:
- №6001, №6005, №6007 Київ – Фастів;
- №6003 Київ – Козятин;
- №6009, №6702 Київ – Миронівка;
- №6041 Київ – Васильків-Центр;
- №6002, №6008, №6010, №7030 Фастів – Київ;
- №6540 Фастів – Святошин;
- №6042 та №6046 Васильків-Центр – Київ;
- №6906 Київ – Ніжин;
- №6917 Ніжин – Київ;
- №6235 Миронівка – Фастів.
Крім того, обмежено маршрути поїздів:
- №895 Конотоп – Фастів курсуватиме лише до Києва;
- №892 Фастів – Славутич матиме маршрут Київ – Славутич;
- №6004 та №6006 Фастів – Київ курсуватимуть за маршрутом Фастів – Мотовилівка.
Оновлено: Станом на 9 ранку в "Укрзалізниці" повідомили, що ДСНС, залізничники та інші служби роблять усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки надзвичайної події на Київщині та повернути штатні маршрути пасажирським поїздам.
Втім, протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, доки вони слідують обʼїзними маршрутами.
Змінені маршрути:
Через Коростень курсують поїзди:
- №1/123 Харків – Ворохта, Івано-Франківськ
- №73 Харків – Перемишль
- №79 Дніпро – Львів
- №119 Дніпро – Холм
- №243/63/111 Київ, Харків, Ізюм – Львів
- №24 Холм – Київ
- №92 Львів – Київ
- №52 Перемишль – Київ
- №9/159 Київ – Будапешт, Трускавець
- №750 Ужгород – Київ
Через Трипілля-Дністровське – Миронівку:
- №22/104 Львів – Харків, Краматорськ
- №130/126/90 Мукачево, Перемишль – Полтава, Кременчук, Київ
- №106 Одеса – Київ
- №260/258 Чоп, Ясіня – Кременчук, Кропивницький
- №82/81 Ужгород – Київ
- №14 Солотвино – Київ
- №716 Перемишль – Київ
- №76 Кривий Ріг – Київ
- №140 Кам’янець-Подільський – Київ
- №139 Київ – Кам’янець-Подільський
- №143/141 Суми, Чернігів – Рахів
- №21/103 Харків, Краматорськ – Львів
- №113 Харків – Львів
- №755 Київ – Луцьк
- №753 Кривий Ріг – Київ
- №265 Київ – Одеса
- №117 Київ – Жмеринка
- №715 Київ – Перемишль.
Передісторія:
- Раніше "Укрзалізниця" повідомила про затримки та зміну маршрутів низки пасажирських поїздів через пошкодження інфраструктури поблизу Києва. Згідно з повідомленням компанії, низка поїздів, які слідують через станцію Боярка, курсуватиме зміненими маршрутом.
- Начальник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що у Фастівському районі Київщини сталася надзвичайна подія, внаслідок якої пошкоджено залізничну інфраструктуру. Трьом жінкам надано медичну допомогу.