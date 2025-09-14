Все разделы
В Киевской области из-за повреждения железной дороги отменили ряд пригородных и региональных рейсов

Иван Дьяконов, Татьяна ОлейникВоскресенье, 14 сентября 2025, 09:46
Иллюстративное фото: Getty Images

Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в Киевской области была отменена часть пригородных и региональных поездов, а также ограничены маршруты отдельных рейсов.

Источник: "Укрзалізниця"

Детали: В компании сообщили, что речь идет об участках Киев – Фастов, Киев – Мироновка, Киев – Коростень.

Временно отменены следующие рейсы:

  • №6001, №6005, №6007 Киев – Фастов;
  • №6003 Киев – Козятин;
  • №6009, №6702 Киев – Мироновка;
  • №6041 Киев – Васильков-Центр;
  • №6002, №6008, №6010, №7030 Фастов – Киев;
  • №6540 Фастов – Святошин;
  • №6042 и №6046 Васильков-Центр – Киев;
  • №6906 Киев – Нежин;
  • №6917 Нежин – Киев;
  • №6235 Мироновка – Фастов.

Кроме того, ограничены маршруты поездов:

  • №895 Конотоп – Фастов будет курсировать только до Киева;
  • №892 Фастов – Славутич будет иметь маршрут Киев – Славутич;
  • №6004 и №6006 Фастов – Киев будут курсировать по маршруту Фастов – Мотовиловка.

Обновлено: По состоянию на 9 утра в "Укрзализныце" сообщили, что ГСЧС, железнодорожники и другие службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия чрезвычайного происшествия на Киевщине и вернуть штатные маршруты пассажирским поездам.
Но, в течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют объездными маршрутами.

Измененные маршруты:

Через Коростень курсируют поезда:

  • №1/123 Харьков – Ворохта, Ивано-Франковск
  • №73 Харьков – Перемышль
  • №79 Днепр – Львов
  • №119 Днепр – Холм
  • №243/63/111 Киев, Харьков, Изюм – Львов
  • №24 Холм – Киев
  • №92 Львов – Киев
  • №52 Перемышль – Киев
  • №9/159 Киев – Будапешт, Трускавец
  • №750 Ужгород – Киев

Через Триполье-Днестровское – Мироновку:

  • №22/104 Львов – Харьков, Краматорск
  • №130/126/90 Мукачево, Перемышль – Полтава, Кременчуг, Киев
  • №106 Одесса – Киев
  • №260/258 Чоп, Ясиня – Кременчуг, Кропивницкий
  • №82/81 Ужгород – Киев
  • №14 Солотвино – Киев
  • №716 Перемышль – Киев
  • №76 Кривой Рог – Киев
  • №140 Каменец-Подольский – Киев
  • №139 Киев – Каменец-Подольский
  • №143/141 Сумы, Чернигов – Рахов
  • №21/103 Харьков, Краматорск – Львов
  • №113 Харьков – Львов
  • №755 Киев – Луцк
  • №753 Кривой Рог – Киев
  • №265 Киев – Одесса
  • №117 Киев – Жмеринка
  • №715 Киев – Перемышль.

Предыстория:

  • Ранее "Укрзализныця" сообщила о задержках и изменении маршрутов ряда пассажирских поездов из-за повреждения инфраструктуры вблизи Киева. Согласно сообщению компании, ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будет курсировать по измененному маршруту.
  • Начальник Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что в Фастовском районе Киевской области произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого повреждена железнодорожная инфраструктура. Трем женщинам оказана медицинская помощь.

