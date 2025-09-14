В Киевской области из-за повреждения железной дороги отменили ряд пригородных и региональных рейсов

Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в Киевской области была отменена часть пригородных и региональных поездов, а также ограничены маршруты отдельных рейсов.

Источник: "Укрзалізниця"

Детали: В компании сообщили, что речь идет об участках Киев – Фастов, Киев – Мироновка, Киев – Коростень.

Временно отменены следующие рейсы:

№6001, №6005, №6007 Киев – Фастов;

№6003 Киев – Козятин;

№6009, №6702 Киев – Мироновка;

№6041 Киев – Васильков-Центр;

№6002, №6008, №6010, №7030 Фастов – Киев;

№6540 Фастов – Святошин;

№6042 и №6046 Васильков-Центр – Киев;

№6906 Киев – Нежин;

№6917 Нежин – Киев;

№6235 Мироновка – Фастов.

Кроме того, ограничены маршруты поездов:

№895 Конотоп – Фастов будет курсировать только до Киева;

№892 Фастов – Славутич будет иметь маршрут Киев – Славутич;

№6004 и №6006 Фастов – Киев будут курсировать по маршруту Фастов – Мотовиловка.

Обновлено: По состоянию на 9 утра в "Укрзализныце" сообщили, что ГСЧС, железнодорожники и другие службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия чрезвычайного происшествия на Киевщине и вернуть штатные маршруты пассажирским поездам.

Но, в течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют объездными маршрутами.

Измененные маршруты:

Через Коростень курсируют поезда:

№1/123 Харьков – Ворохта, Ивано-Франковск

№73 Харьков – Перемышль

№79 Днепр – Львов

№119 Днепр – Холм

№243/63/111 Киев, Харьков, Изюм – Львов

№24 Холм – Киев

№92 Львов – Киев

№52 Перемышль – Киев

№9/159 Киев – Будапешт, Трускавец

№750 Ужгород – Киев

Через Триполье-Днестровское – Мироновку:

№22/104 Львов – Харьков, Краматорск

№130/126/90 Мукачево, Перемышль – Полтава, Кременчуг, Киев

№106 Одесса – Киев

№260/258 Чоп, Ясиня – Кременчуг, Кропивницкий

№82/81 Ужгород – Киев

№14 Солотвино – Киев

№716 Перемышль – Киев

№76 Кривой Рог – Киев

№140 Каменец-Подольский – Киев

№139 Киев – Каменец-Подольский

№143/141 Сумы, Чернигов – Рахов

№21/103 Харьков, Краматорск – Львов

№113 Харьков – Львов

№755 Киев – Луцк

№753 Кривой Рог – Киев

№265 Киев – Одесса

№117 Киев – Жмеринка

№715 Киев – Перемышль.

Предыстория: