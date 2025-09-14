В Киевской области из-за повреждения железной дороги отменили ряд пригородных и региональных рейсов
Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в Киевской области была отменена часть пригородных и региональных поездов, а также ограничены маршруты отдельных рейсов.
Источник: "Укрзалізниця"
Детали: В компании сообщили, что речь идет об участках Киев – Фастов, Киев – Мироновка, Киев – Коростень.
Временно отменены следующие рейсы:
- №6001, №6005, №6007 Киев – Фастов;
- №6003 Киев – Козятин;
- №6009, №6702 Киев – Мироновка;
- №6041 Киев – Васильков-Центр;
- №6002, №6008, №6010, №7030 Фастов – Киев;
- №6540 Фастов – Святошин;
- №6042 и №6046 Васильков-Центр – Киев;
- №6906 Киев – Нежин;
- №6917 Нежин – Киев;
- №6235 Мироновка – Фастов.
Кроме того, ограничены маршруты поездов:
- №895 Конотоп – Фастов будет курсировать только до Киева;
- №892 Фастов – Славутич будет иметь маршрут Киев – Славутич;
- №6004 и №6006 Фастов – Киев будут курсировать по маршруту Фастов – Мотовиловка.
Обновлено: По состоянию на 9 утра в "Укрзализныце" сообщили, что ГСЧС, железнодорожники и другие службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия чрезвычайного происшествия на Киевщине и вернуть штатные маршруты пассажирским поездам.
Но, в течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют объездными маршрутами.
Измененные маршруты:
Через Коростень курсируют поезда:
- №1/123 Харьков – Ворохта, Ивано-Франковск
- №73 Харьков – Перемышль
- №79 Днепр – Львов
- №119 Днепр – Холм
- №243/63/111 Киев, Харьков, Изюм – Львов
- №24 Холм – Киев
- №92 Львов – Киев
- №52 Перемышль – Киев
- №9/159 Киев – Будапешт, Трускавец
- №750 Ужгород – Киев
Через Триполье-Днестровское – Мироновку:
- №22/104 Львов – Харьков, Краматорск
- №130/126/90 Мукачево, Перемышль – Полтава, Кременчуг, Киев
- №106 Одесса – Киев
- №260/258 Чоп, Ясиня – Кременчуг, Кропивницкий
- №82/81 Ужгород – Киев
- №14 Солотвино – Киев
- №716 Перемышль – Киев
- №76 Кривой Рог – Киев
- №140 Каменец-Подольский – Киев
- №139 Киев – Каменец-Подольский
- №143/141 Сумы, Чернигов – Рахов
- №21/103 Харьков, Краматорск – Львов
- №113 Харьков – Львов
- №755 Киев – Луцк
- №753 Кривой Рог – Киев
- №265 Киев – Одесса
- №117 Киев – Жмеринка
- №715 Киев – Перемышль.
Предыстория:
- Ранее "Укрзализныця" сообщила о задержках и изменении маршрутов ряда пассажирских поездов из-за повреждения инфраструктуры вблизи Киева. Согласно сообщению компании, ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будет курсировать по измененному маршруту.
- Начальник Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что в Фастовском районе Киевской области произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого повреждена железнодорожная инфраструктура. Трем женщинам оказана медицинская помощь.