Сили оборони України уразили дронами один із найбільших російських НПЗ

Сили спеціальних операцій та Сили безпілотних систем уразили в ніч на 14 вересня один із найбільших НПЗ Росії у Ленінградській області "Кірішінефтеоргсинтез".

Джерело: Сили спеціальних операцій, Генштаб ЗСУ, командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді

Дослівно ССО: "У ніч на 14 вересня був уражений один із найбільших НПЗ Росії у Ленінградській області "Кірішінефтеоргсинтез". Спільні дії провели Сили спеціальних операцій разом із Силами безпілотних систем.

Цей нафтопереробний завод є одним із лідерів у РФ за обсягами переробки нафти, яка становить близько 20 млн тонн на рік".

Деталі: У Генштабі додають, що на НПЗ було зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються.

Що передувало:

У ніч на 14 вересня в РФ повідомили, що ударні безпілотники вразили нафтопереробний завод у Ленінградській області. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що три безпілотники в районі міста Кіріші були збиті, проте їх уламки спричинили пожежу на території підприємства.