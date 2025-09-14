Усі розділи
Сили оборони України уразили дронами один із найбільших російських НПЗ

Тетяна ОлійникНеділя, 14 вересня 2025, 10:07
Сили оборони України уразили дронами один із найбільших російських НПЗ
фото - генштаб зсу

Сили спеціальних операцій та Сили безпілотних систем уразили в ніч на 14 вересня один із найбільших НПЗ Росії у Ленінградській області "Кірішінефтеоргсинтез".

Джерело: Сили спеціальних операцій, Генштаб ЗСУ, командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді

Дослівно ССО: "У ніч на 14 вересня був уражений один із найбільших НПЗ Росії у Ленінградській області "Кірішінефтеоргсинтез". Спільні дії провели Сили спеціальних операцій разом із Силами безпілотних систем.

Цей нафтопереробний завод є одним із лідерів у РФ за обсягами переробки нафти, яка становить близько 20 млн тонн на рік".

Деталі: У Генштабі додають, що на НПЗ було зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються.

Що передувало: 

У ніч на 14 вересня в РФ повідомили, що ударні безпілотники вразили нафтопереробний завод у Ленінградській області. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що три безпілотники в районі міста Кіріші були збиті, проте їх уламки спричинили пожежу на території підприємства. 

ГенштаббезпілотникиРосіянафта
