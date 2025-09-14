Все разделы
Силы обороны Украины поразили дронами один из крупнейших российских НПЗ

Татьяна ОлейникВоскресенье, 14 сентября 2025, 10:07
Силы обороны Украины поразили дронами один из крупнейших российских НПЗ
фото - генштаб всу

Силы специальных операций и Силы беспилотных систем поразили в ночь на 14 сентября один из крупнейших НПЗ России в Ленинградской области "Киришинефтеоргсинтез".

Источник: Силы специальных операций, Генштаб ВСУ, командующий СБС ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди

Дословно ССО: "В ночь на 14 сентября был поражен один из крупнейших НПЗ России в Ленинградской области "Киришинефтеоргсинтез". Совместные действия провели Силы специальных операций вместе с Силами беспилотных систем.

Этот нефтеперерабатывающий завод является одним из лидеров в РФ по объемам переработки нефти, которая составляет около 20 млн тонн в год".

Детали: В Генштабе добавляют, что на НПЗ были зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются.

Что предшествовало:

В ночь на 14 сентября в РФ сообщили, что ударные беспилотники поразили нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что три беспилотника в районе города Кириши были сбиты, однако их обломки вызвали пожар на территории предприятия.

ГенштаббеспилотникиРосcиянефть
