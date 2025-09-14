Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

DeepState: ЗСУ відкинули росіян на Сумщині, окупанти просунулися у Запорізькій області

Ольга КацімонНеділя, 14 вересня 2025, 12:33
DeepState: ЗСУ відкинули росіян на Сумщині, окупанти просунулися у Запорізькій області
Скриншот

За даними аналітичного проєкту DeepState, Сили оборони України у Сумській області відкинули армію Росії біля прикордонних сіл Костянтинівка та Новокостянтинівка.

Джерело: DeepState

 
 

Деталі: Водночас російські окупанти захопили Темирівку у Запорізькій області, а також просунулися в районі Куп'янська та поблизу Новоіванівки на Харківщині.

Реклама:
 

Дослівно: "Сили Оборони України відкинули противника біля Новокостянтинівки та Костянтинівки. Ворог окупував Темирівку, а також просунувся у Куп'янську та поблизу Новоіванівки".

Що цьому передувало: 

  • 12 вересня президент Зеленський за підсумками Ставки заявив, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана українськими силами, тривають бої в прикордонні.

Сумська областьросійсько-українська війнаЗапорізька областьХарківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Євросоюзі схвалили рекомендації щодо виходу українців зі статусу тимчасового захисту
Bloomberg: ЄС відклав оголошення 19-го пакета санкцій проти РФ після вимог Трампа
відеоВерховна Рада відновила прямі трансляції засідань уперше від початку повномасштабної війни
"ГУРкіт" досяг Владивостока: вибухи пролунали у військових РФ, причетних до страт полонених
СБУ у Львові три дні проводитиме контррозвідувальні заходи
Зеленський пояснив, який сигнал посилає Путін вторгненням дронів в країни НАТО
Усі новини...
Сумська область
Зеленський заявив про "хороші результати" в прикордонні Сумщини
СБУ викрила протоієрея УПЦ МП, який допомагав ворогу бити по Сумщині
Росіяни вдарили 3 ракетами по селу на Сумщині: 2 загиблих та 5 поранених
Останні новини
15:18
Запаси газу в українських сховищах вперше перевищили минулорічні показники
15:14
ЗМІ: Дах будинка у Польщі під час вторгнення БпЛА розвалив не дрон, а ракета з F-16
14:56
Чому День захисників та захисниць України тепер 1 жовтня: історія свята
14:52
футболЛіга чемпіонів 2025/26: без українських клубів, але з п’ятьма нашими легіонерами
14:27
Вступ України в ЄС: Данія працює над просуванням перемовин без відкриття кластерів
14:22
"Хотів більше уваги": у Києві засудили чоловіка, який до смерті побив свою співмешканку
14:08
відеоНа Київщині "списане" армійське пальне продавали переодягненим у військових цивільним
14:05
Лукашенко тисне на банки: треба більше грошей
13:50
футболСпортивна історія дня. Як Країна Басків штампує елітних тренерів для Англії, Іспанії та Франції
13:44
ГУР показало начинку реактивного дрона росіян, який розганяється до 370 км/год
Усі новини...
Реклама:
Реклама: