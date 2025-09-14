DeepState: ЗСУ відкинули росіян на Сумщині, окупанти просунулися у Запорізькій області

За даними аналітичного проєкту DeepState, Сили оборони України у Сумській області відкинули армію Росії біля прикордонних сіл Костянтинівка та Новокостянтинівка.

Джерело: DeepState

Деталі: Водночас російські окупанти захопили Темирівку у Запорізькій області, а також просунулися в районі Куп'янська та поблизу Новоіванівки на Харківщині.

Дослівно: "Сили Оборони України відкинули противника біля Новокостянтинівки та Костянтинівки. Ворог окупував Темирівку, а також просунувся у Куп'янську та поблизу Новоіванівки".

Що цьому передувало: