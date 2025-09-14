DeepState: ЗСУ відкинули росіян на Сумщині, окупанти просунулися у Запорізькій області
Неділя, 14 вересня 2025, 12:33
За даними аналітичного проєкту DeepState, Сили оборони України у Сумській області відкинули армію Росії біля прикордонних сіл Костянтинівка та Новокостянтинівка.
Джерело: DeepState
Деталі: Водночас російські окупанти захопили Темирівку у Запорізькій області, а також просунулися в районі Куп'янська та поблизу Новоіванівки на Харківщині.
Реклама:
Дослівно: "Сили Оборони України відкинули противника біля Новокостянтинівки та Костянтинівки. Ворог окупував Темирівку, а також просунувся у Куп'янську та поблизу Новоіванівки".
Що цьому передувало:
- 12 вересня президент Зеленський за підсумками Ставки заявив, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана українськими силами, тривають бої в прикордонні.