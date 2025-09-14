Все разделы
DeepState: ВСУ отбросили россиян на Сумщине, оккупанты продвинулись в Запорожской области

Ольга КацимонВоскресенье, 14 сентября 2025, 12:33
По данным аналитического проекта DeepState, Силы обороны Украины в Сумской области отбросили армию России у приграничных сёл Константиновка и Новоконстантиновка.

Источник: DeepState

 
 

Детали: В то же время российские оккупанты захватили Темировку в Запорожской области, а также продвинулись в районе Купянска и возле Новоивановки на Харьковщине.

Дословно: "Силы обороны Украины отбросили противника возле Новоконстантиновки и Константиновки. Враг оккупировал Темировку, а также продвинулся в Купянске и возле Новоивановки".

Что этому предшествовало:

  • 12 сентября президент Зеленский по итогам Ставки 12 сентября заявил, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана украинскими силами, продолжаются бои в приграничье.

Сумская областьроссийско-украинская войнаЗапорожская областьХарьковская область
