ГУРівці у Запорізькій області знищили російський ЗРК “Бук-М3” вартістю до $50 млн

Ольга КацімонНеділя, 14 вересня 2025, 15:03
ГУРівці у Запорізькій області знищили російський ЗРК “Бук-М3” вартістю до $50 млн
Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони завдали удару по зенітно-ракетному комплексу "Бук-М3" російських окупантів.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони

Дослівно: "14 вересня 2025 року спецпризначенці ГУР МО України виявили та  завдали успішного вогневого ураження по зенітно-ракетному комплексу 9К317М "Бук-М3"  російських загарбників".

Деталі: За інформацією, бойову техніку українські бійці знищили поблизу населеного пункту Олександрівка на тимчасово окупованій території Запорізької області.

За даними ГУР, вартість російського ЗРК "Бук-М3" становить від 40 до 50 мільйонів доларів.

Що цьому передувало:

ГУРросійсько-українська війна
