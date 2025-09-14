ГУРівці у Запорізькій області знищили російський ЗРК “Бук-М3” вартістю до $50 млн
Неділя, 14 вересня 2025, 15:03
Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони завдали удару по зенітно-ракетному комплексу "Бук-М3" російських окупантів.
Джерело: Головне управління розвідки Міноборони
Дослівно: "14 вересня 2025 року спецпризначенці ГУР МО України виявили та завдали успішного вогневого ураження по зенітно-ракетному комплексу 9К317М "Бук-М3" російських загарбників".
Деталі: За інформацією, бойову техніку українські бійці знищили поблизу населеного пункту Олександрівка на тимчасово окупованій території Запорізької області.
За даними ГУР, вартість російського ЗРК "Бук-М3" становить від 40 до 50 мільйонів доларів.
