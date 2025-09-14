Все разделы
Спецназовцы ГУР в Запорожской области уничтожили российский ЗРК "Бук-М3" стоимостью до $50 млн

Ольга КацимонВоскресенье, 14 сентября 2025, 15:03
Спецназовцы ГУР в Запорожской области уничтожили российский ЗРК Бук-М3 стоимостью до $50 млн
Скриншот

Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны нанесло удар по зенитно-ракетному комплексу "Бук-М3" российских оккупантов.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины

Дословно: "14 сентября 2025 года спецназовцы ГУР МО Украины выявили и нанесли успешное огневое поражение по зенитно-ракетному комплексу 9К317М "Бук-М3" российских захватчиков".

Детали: По информации ГУР, боевую технику украинские бойцы уничтожили возле населённого пункта Александровка на временно оккупированной территории Запорожской области.

По данным разведки, стоимость российского ЗРК "Бук-М3" составляет от 40 до 50 миллионов долларов.

Что этому предшествовало:

  • Главное управление разведки и Силы специальных операций 13 и 14 сентября провели операцию по поражению российской железной дороги на направлении Орёл–Курск.

ГУРроссийско-украинская война
