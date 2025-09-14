FPV-дрони прикордонників зірвали штурм росіян на півночі Харківщини
Неділя, 14 вересня 2025, 16:37
На північно-слобожанському напрямку прикордонники з бригади "Сталевий Кордон" застосували ударні FPV-дрони проти групи російських військових, які готувалися до штурму.
Джерело: Державна прикордонна служба
Деталі: За даними Державної прикордонної служби, українські бійці знищили п’ятьох окупантів, укриття та антену зв’язку ворога. Після цього російські підрозділи відмовилися від наступальних дій.
Довідково: "Сталевий Кордон" — штурмова бригада ДПСУ у складі "Гвардії наступу", яка бере участь у бойових операціях на фронті. У складі підрозділу персонал, який брав участь в обороні Азовсталі, на Лиманському та Бахмутському напрямках, кордоні з Росією.
Що цьому передувало:
