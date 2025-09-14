FPV-дроны пограничников сорвали штурм россиян на севере Харьковщины
Воскресенье, 14 сентября 2025, 16:37
На северо-слобожанском направлении пограничники из бригады "Стальной Кордон" применили ударные FPV-дроны против группы российских военных, которые готовились к штурму.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Детали: По данным Госпогранслужбы, украинские бойцы уничтожили пятерых оккупантов, укрытие и антенну связи противника. После этого российские подразделения отказались от наступательных действий.
Реклама:
Справочно: "Стальной Кордон" — штурмовая бригада ГПСУ в составе "Гвардии наступления", которая участвует в боевых операциях на фронте. В составе подразделения — военнослужащие, принимавшие участие в обороне "Азовстали", на Лиманском и Бахмутском направлениях, а также на границе с Россией.
Что этому предшествовало:
РЕКЛАМА:
- 13 сентября дроны Главного управления разведки атаковали критически важное для российского военно-промышленного комплекса предприятие химической промышленности "Метафракс Кемикалс".