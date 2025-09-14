Дрони ГУР атакували військове хімічне виробництво у Пермському краї РФ
Дрони Головного управління розвідки 13 вересня атакували критично важливе для російського військово-промислового комплексу підприємство хімічної промисловості "Метафракс Кемикалс".
Джерело: джерела "Української правди" в ГУР
Деталі: За даними співрозмовників УП, ПАТ "Метафракс Кемикалс" в Пермському краї РФ є критично важливим для російського ВПК підприємством хімічної промисловості РФ та другим за розміром у Росії виробником хімічної продукції органічного синтезу.
Унаслідок атаки українських дронів, там, за попередньою інформацією, пошкоджено обладнання для виробництва карбаміду.
Дрони ГУР атакували військове хімічне виробництво у Пермському краї РФ
Відео із соцмереж pic.twitter.com/AIDNKYaJVx
Продуктами підприємства є основні складники для виготовлення вибухових речовин: уротропін, метанол, пентрит, карбамід.
Підприємство розташоване на відстані 1600 км від кордону України.
Операцію реалізовано Силами безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО.
Що передувало:
- Головне управління розвідки та Сили спеціальних операцій 13 й 14 вересня здійснили операцію з ураження російської залізниці за напрямком Орел-Курськ.
- Крім того, Сили спеціальних операцій та Сили безпілотних систем уразили в ніч на 14 вересня один із найбільших НПЗ Росії у Ленінградській області "Кірішінефтеоргсинтез".
- Вранці у неділю також стало відомо, що у ніч на 11 вересня Військово-Морські сили ЗСУ завдали удару по комунікаційному вузлу Чорноморського флоту Росії в Севастополі.