Дрони ГУР атакували військове хімічне виробництво у Пермському краї РФ

Валентина Романенко, Тетяна ОлійникНеділя, 14 вересня 2025, 15:52
Дрони ГУР атакували військове хімічне виробництво у Пермському краї РФ
Дрони Головного управління розвідки 13 вересня атакували критично важливе для російського військово-промислового комплексу підприємство хімічної промисловості "Метафракс Кемикалс".

Джерело: джерела "Української правди" в ГУР

Деталі: За даними співрозмовників УП, ПАТ "Метафракс Кемикалс" в Пермському краї РФ є критично важливим для російського ВПК підприємством хімічної промисловості РФ та другим за розміром у Росії виробником хімічної продукції органічного синтезу.

Унаслідок атаки українських дронів, там, за попередньою інформацією, пошкоджено обладнання для виробництва карбаміду.

Продуктами підприємства є основні складники для виготовлення вибухових речовин: уротропін, метанол, пентрит, карбамід.

Підприємство розташоване на відстані 1600 км від кордону України.

Операцію реалізовано Силами безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО.

Що передувало:

  • Головне управління розвідки та Сили спеціальних операцій 13 й 14 вересня здійснили операцію з ураження російської залізниці за напрямком Орел-Курськ.
  • Крім того, Сили спеціальних операцій та Сили безпілотних систем уразили в ніч на 14 вересня один із найбільших НПЗ Росії у Ленінградській області "Кірішінефтеоргсинтез".
  • Вранці у неділю також стало відомо, що у ніч на 11 вересня Військово-Морські сили ЗСУ завдали удару по комунікаційному вузлу Чорноморського флоту Росії в Севастополі. 

розвідкаРосіявтрати у війні
