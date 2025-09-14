Дрони Головного управління розвідки 13 вересня атакували критично важливе для російського військово-промислового комплексу підприємство хімічної промисловості "Метафракс Кемикалс".

Джерело: джерела "Української правди" в ГУР

Деталі: За даними співрозмовників УП, ПАТ "Метафракс Кемикалс" в Пермському краї РФ є критично важливим для російського ВПК підприємством хімічної промисловості РФ та другим за розміром у Росії виробником хімічної продукції органічного синтезу.

Унаслідок атаки українських дронів, там, за попередньою інформацією, пошкоджено обладнання для виробництва карбаміду.

Дрони ГУР атакували військове хімічне виробництво у Пермському краї РФ

Відео із соцмереж

Продуктами підприємства є основні складники для виготовлення вибухових речовин: уротропін, метанол, пентрит, карбамід.

Підприємство розташоване на відстані 1600 км від кордону України.

Операцію реалізовано Силами безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО.

Що передувало: