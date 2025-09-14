Зеленський заявив про "хороші результати" в прикордонні Сумщини

Президент Володимир Зеленський заявив про "хороші результати" українських військ у прикордонні Сумщини.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Була доповідь головкома Олександра Сирського. Є хороші результати в прикордонні Сумщини. Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України. Дякую воїнам 225 окремого штурмового полку та 71 єгерської бригади".

Деталі: Зеленський також заявив про "значні втрати у росіян" у Куп'янську і на Донеччині.

"Продовжуємо діяти на Добропільському напрямку. Важливо, що російські штурми відбиваються хлопцями. Особлива вдячність воїнам 1, 225 та 425 окремих штурмових полків, 79 та 82 десантно-штурмових бригад. Молодці, хлопці. Діємо відповідно ситуації і на Запоріжжі", – додав він.

Що передувало: За даними аналітичного проєкту DeepState, Сили оборони України у Сумській області відкинули армію Росії біля прикордонних сіл Костянтинівка та Новокостянтинівка.

12 вересня Зеленський за підсумками Ставки заявив, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана українськими силами, тривають бої в прикордонні.