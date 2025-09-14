Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський заявив про "хороші результати" в прикордонні Сумщини

Катерина ТищенкоНеділя, 14 вересня 2025, 19:25
Зеленський заявив про хороші результати в прикордонні Сумщини
ситуація в прикордонні Сумщини, deepstatemap

Президент Володимир Зеленський заявив про "хороші результати" українських військ у прикордонні Сумщини.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Була доповідь головкома Олександра Сирського. Є хороші результати в прикордонні Сумщини. Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України. Дякую воїнам 225 окремого штурмового полку та 71 єгерської бригади".

Реклама:

Деталі: Зеленський також заявив про "значні втрати у росіян" у Куп'янську і на Донеччині.

"Продовжуємо діяти на Добропільському напрямку. Важливо, що російські штурми відбиваються хлопцями. Особлива вдячність воїнам 1, 225 та 425 окремих штурмових полків, 79 та 82 десантно-штурмових бригад. Молодці, хлопці. Діємо відповідно ситуації і на Запоріжжі", – додав він.

Що передувало: За даними аналітичного проєкту DeepState, Сили оборони України у Сумській області відкинули армію Росії біля прикордонних сіл Костянтинівка та Новокостянтинівка.

614РЕКЛАМА:

12 вересня Зеленський за підсумками Ставки заявив, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана українськими силами, тривають бої в прикордонні.

ЗеленськийСумська областьдеокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський: РФ планує дві важкі наступальні кампанії, три попередні – провалились
Reuters: США схвалили перші поставки зброї Україні за рахунок союзників НАТО
В ОП відбулась зустріч президента зі "Слугами народу"
Детективу НАБУ, який вів справу Міндіча, повідомили про нову підозру
Трамп заявив, що Зеленському доведеться піти на угоду
Майже за рік звільнили 57 прокурорів зі статусом інвалідності
Усі новини...
Зеленський
Російський дрон 50 хвилин літав у повітряному просторі Румунії – Зеленський
Зеленський просить партнерів "перестати шукати виправдання" щодо санкцій проти РФ
Базовий документ про гарантії безпеки для України фактично готовий – Зеленський
Останні новини
03:14
Росіяни атакували Черкащину дронами, є наслідки для критичної інфраструктури – ОВА
02:46
Трамп прибув до Британії з другим державним візитом
01:52
МАГАТЕ зафіксувало обстріли і "чорний дим" біля ЗАЕС
01:41
UCI сумнівається у можливості проведення в Іспанії міжнародних велогонок
01:12
У Німеччині відбулась низка обшуків у підозрюваних у правому екстремізмі
00:30
Після розмови з Трампом фон дер Ляєн анонсувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії
23:53
Monobank оновив "Дашборд" – тепер можна детальніше глянути, на що витрачають гроші його клієнти
23:53
Формула-1 оголосила розклад спринтерських гонок сезону-2026
23:47
Зеленський: РФ планує дві важкі наступальні кампанії, три попередні – провалились
23:40
Українське дербі в другому турі: розклад матчів ХІТа та Київ Футзалу в Лізі чемпіонів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: