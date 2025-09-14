Зеленский заявил о "хороших результатах" в приграничье Сумщины

Президент Владимир Зеленский заявил о "хороших результатах" украинских войск в приграничных районах Сумской области.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Был доклад главнокомандующего Александра Сырского. Есть хорошие результаты в приграничной зоне Сумской области. Наши подразделения продолжают продвигаться в сторону государственной границы Украины. Спасибо воинам 225 отдельного штурмового полка и 71 егерской бригады".

Реклама:

Детали: Зеленский также заявил о "значительных потерях у россиян" в Купянске и Донецкой области.

"Продолжаем действовать на Добропольском направлении. Важно, что российские штурмы отражаются ребятами. Особая благодарность воинам 1, 225 и 425 отдельных штурмовых полков, 79 и 82 десантно-штурмовых бригад. Молодцы, ребята. Действуем в соответствии с ситуацией и на Запорожье", – добавил он.

Что предшествовало: По данным аналитического проекта DeepState, Силы обороны Украины в Сумской области отбросили армию России у приграничных сёл Константиновка и Новоконстантиновка.

РЕКЛАМА:

12 сентября президент Зеленский по итогам Ставки 12 сентября заявил, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана украинскими силами, продолжаются бои в приграничье.