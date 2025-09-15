Усі розділи
Конгрес США не ухвалюватиме санкції проти Росії без згоди Трампа – спікер Джонсон

Іван Д'яконовПонеділок, 15 вересня 2025, 00:45
Конгрес США не ухвалюватиме санкції проти Росії без згоди Трампа – спікер Джонсон
Майк Джонсон. Фото: Getty Images

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Конгрес не буде ухвалювати нові санкції проти Росії без узгодження з президентом Дональдом Трампом. Водночас він визнав, що потреба в санкціях назріла вже давно.

Джерело: Джонсон в інтерв'ю для CBS News

Деталі: За словами Джонсона, у Конгресі існує "великий інтерес" до запровадження нових обмежувальних заходів проти Росії. Спікер підкреслив, що готовий співпрацювати з Білим домом і Сенатом, аби санкції були ухвалені.

Пряма мова: "Я дійсно вважаю, що відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів. Думаю, що санкції проти Росії давно назріли, у Конгресі є великий інтерес до цього. Тому ми готові працювати з Білим домом і нашими колегами з Сенату в Палаті представників, щоб це здійснити. Я особисто дуже хочу це зробити".

Деталі: Водночас він наголосив, що Конгрес не може ухвалювати такі рішення самостійно, адже остаточне слово належить президенту.

"Президент повинен буде підписати все, що ми робимо, і схвалити це як закон. Це повинно бути партнерство, але ми підкоряємося головнокомандувачу", – підкреслив він.

Передісторія:

  • 10 вересня сенатор-республіканець Ліндсі Грем сказав, що Конгрес США готовий у разі необхідності ухвалити закон, аби Дональд Трамп запровадив додаткові санкції у звʼязку з російською агресією проти України.
  • 12 вересня двопартійна група сенаторів США представила проєкт закону, який передбачає визнання Росії та Білорусі державами-спонсорами тероризму, якщо вони не повернуть понад 19 тисяч викрадених українських дітей.
  • 13 вересня Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо це зроблять усі країни НАТО і якщо вони припинять купувати російську нафту.
  • Перед тим він вкотре заявив, що його терпіння щодо очільника Кремля Володимира Путіна "вичерпується".

санкціїСШАРосіяросійсько-українська війна
