Конгрес США не ухвалюватиме санкції проти Росії без згоди Трампа – спікер Джонсон

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Конгрес не буде ухвалювати нові санкції проти Росії без узгодження з президентом Дональдом Трампом. Водночас він визнав, що потреба в санкціях назріла вже давно.

Джерело: Джонсон в інтерв'ю для CBS News

Деталі: За словами Джонсона, у Конгресі існує "великий інтерес" до запровадження нових обмежувальних заходів проти Росії. Спікер підкреслив, що готовий співпрацювати з Білим домом і Сенатом, аби санкції були ухвалені.

Пряма мова: "Я дійсно вважаю, що відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів. Думаю, що санкції проти Росії давно назріли, у Конгресі є великий інтерес до цього. Тому ми готові працювати з Білим домом і нашими колегами з Сенату в Палаті представників, щоб це здійснити. Я особисто дуже хочу це зробити".

Деталі: Водночас він наголосив, що Конгрес не може ухвалювати такі рішення самостійно, адже остаточне слово належить президенту.

"Президент повинен буде підписати все, що ми робимо, і схвалити це як закон. Це повинно бути партнерство, але ми підкоряємося головнокомандувачу", – підкреслив він.

