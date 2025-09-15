Конгресс США не будет принимать санкции против России без согласия Трампа – спикер Джонсон

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Конгресс не будет принимать новые санкции против России без согласования с президентом Дональдом Трампом. В то же время он признал, что необходимость в санкциях назрела уже давно.

Источник: Джонсон в интервью для CBS News

Детали: По словам Джонсона, в Конгрессе существует "большой интерес" к введению новых ограничительных мер против России. Спикер подчеркнул, что готов сотрудничать с Белым домом и Сенатом, чтобы санкции были приняты.

Прямая речь: "Я действительно считаю, что отчаянные времена требуют отчаянных мер. Думаю, что санкции против России давно назрели, в Конгрессе есть большой интерес к этому. Поэтому мы готовы работать с Белым домом и нашими коллегами из Сената в Палате представителей, чтобы это осуществить. Я лично очень хочу это сделать".

Детали: В то же время он подчеркнул, что Конгресс не может принимать такие решения самостоятельно, ведь последнее слово принадлежит президенту.

"Президент должен будет подписать все, что мы делаем, и одобрить это как закон. Это должно быть партнерство, но мы подчиняемся главнокомандующему", – подчеркнул он.

Предыстория: