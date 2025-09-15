Конгресс США не будет принимать санкции против России без согласия Трампа – спикер Джонсон
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Конгресс не будет принимать новые санкции против России без согласования с президентом Дональдом Трампом. В то же время он признал, что необходимость в санкциях назрела уже давно.
Источник: Джонсон в интервью для CBS News
Детали: По словам Джонсона, в Конгрессе существует "большой интерес" к введению новых ограничительных мер против России. Спикер подчеркнул, что готов сотрудничать с Белым домом и Сенатом, чтобы санкции были приняты.
Прямая речь: "Я действительно считаю, что отчаянные времена требуют отчаянных мер. Думаю, что санкции против России давно назрели, в Конгрессе есть большой интерес к этому. Поэтому мы готовы работать с Белым домом и нашими коллегами из Сената в Палате представителей, чтобы это осуществить. Я лично очень хочу это сделать".
Детали: В то же время он подчеркнул, что Конгресс не может принимать такие решения самостоятельно, ведь последнее слово принадлежит президенту.
"Президент должен будет подписать все, что мы делаем, и одобрить это как закон. Это должно быть партнерство, но мы подчиняемся главнокомандующему", – подчеркнул он.
Предыстория:
- 10 сентября сенатор-республиканец Линдси Грэм сказал, что Конгресс США готов в случае необходимости принять закон, чтобы Дональд Трамп ввел дополнительные санкции в связи с российской агрессией против Украины.
- 12 сентября двухпартийная группа сенаторов США представила проект закона, который предусматривает признание России и Беларуси государствами-спонсорами терроризма, если они не вернут более 19 тысяч похищенных украинских детей.
- 13 сентября Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что готов ввести серьезные санкции против России, если это сделают все страны НАТО и если они перестанут покупать российскую нефть.
- Перед этим он в очередной раз заявил, что его терпение в отношении главы Кремля Владимира Путина "исчерпывается".