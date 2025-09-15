Трамп про перспективи переговорів: "Ненависть між Зеленським і Путіним – незбагненна"

Президент США Дональд Трамп висловив сумнів щодо можливості прямих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та правителем Росії Володимиром Путіним через їхню глибоку особисту ворожнечу.

Джерело: Трамп під час спілкування з журналістами перед посадкою на борт президентського літака Air Force 1

Деталі: Трамп вчергове похизувався, що йому вдалося зупинити сім воєн, але водночас визнав, що завершити війну Росії проти України виявився значно складніше, ніж він очікував.

"Я думав, що ця буде для мене легко. Але це виявилося важко", – сказав американський лідер.

Ключовою перешкодою на шляху до миру він назвав глибоку особисту неприязнь між лідерами двох країн.

"Ненависть між Зеленським і Путіним – незбагненна", – заявив Трамп.

Ця оцінка змусила його засумніватися в ефективності прямих переговорів між Києвом та Москвою. Відповідаючи на питання, чи вірить він у можливість таких перемовин, Трамп сказав: "Не знаю. Думаю, мені доведеться говорити самому".

Щодо того, коли така розмова може відбутися, президент відповів ухильно, зазначивши, що це може відбутися "відносно скоро".

На уточнююче питання, чи може наступним кроком стати тристоронній саміт, Трамп зазначив, що формат не має значення.

"Будуть переговори – чи ви назвете це самітом, чи просто зустріччю, не має значення. Але, ймовірно, мені доведеться взяти участь. Вони ненавидять один одного так сильно, що майже не можуть розмовляти", – підсумував він.

